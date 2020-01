Investițiile chineze în Europa și America de Nord, la minimul ultimilor nouă ani. Economiile vestice și-au creat sisteme de protecție

de Alexandra Pele , 9.1.2020

Investițiile chineze în Europa și America de Nord au scăzut în 2019 la nivelul minim al ultimilor nouă ani, potrivit unui raport Baker McKenzie și Rhodium Group, citat de Wall Street Journal.

Motivele sunt legate, pe de o parte, de politica Beijingului de restrângere a ieșirilor de capital din China, iar pe de altă parte, de eforturile europenilor și americanilor de monitorizare și ”cenzurare” a investițiilor făcute de chinezi, în special în domeniile strategice.

Alți factori care au contribuit sunt înăsprirea condițiilor de creditare din China și tensiunile geopolitice.

”Există motive temperate de optimism deoarece vedem o serie de variabile care indică o schimbare a acestei tendințe (de scădere a investițiilor, n.r.) care ar putea propulsa investițiile chineze pe un trend de creștere în 2020”, susțin autorii studiului.

Variabilele se referă în principal la o înțelegere a noilor reguli impuse investitorilor chinezi de Europa și SUA, înlesnirea condițiilor de creditare din China, precum și ajungerea la un acord comercial care să reducă tensiunile.

Anul trecut, Parlamentul European a adoptat primul instrument de verificare a Investițiile Străine Directe (ISD) din state terțe, pentru a se asigura că nu sunt puse în pericol interesele strategice ale UE. Noile reguli protejează infrastructura din energie, transporturi, comunicații și IT, apărare, biotehnologie, precum și tehnologii precum semiconductorii, inteligența artificială și robotica.

Comisia Europeană poate cere informații și emite o opinie pentru țara vizată de investiție, însă decizia finală aparține statului respectiv. Doar 14 state membre au acum mecanisme de verificare, iar noul regulament nu impune introducerea unui astfel de mecanism.

SUA au la rândul său un mecanism de monitorizare a achizițiilor făcute de chinezi. Este vorba despre Cfius (Committee on Foreign Investment in the United States).

Cfius este un comitet guvernamental însărcinat cu protejarea securității naționale prin revizuirea tranzacțiilor economice, cum ar fi fuziunile și achizițiile, realizate de către entități străine. Comitetul este prezidat de Secretarul Trezorerie, echivalentul ministrul de Finanțe, iar printre membrii săi se numără secretarii Justiției, Securității Interne, Comerțului, Apărării, Energiei și secretarul de stat (echivalentul ministrului de externe).

Numărul notificărilor primite de Cfius a crescut de la 64 în 2005 la 138 în 2007, respectiv 147 în 2017. Mai important, numărul de investigații demarate de acest comitet în urma sesizărilor a crescut semnificativ. Dintre cele 313 de înștiițări primite în perioada 2005-2007, doar 14 au fost investigate, echivalentul a sub 4,5%. Dintre cele 770 de notificări din perioada 2009-2015, comitetul a ales să se uite cu atenție la 310, respectiv 40,3%.