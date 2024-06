Întâlnire miniștrii Apărării România – Coreea de Sud: cumpărăm obuzierele autopropulsate

România a confirmat miercuri planul de a cumpăra obuziere autopropulsate sud-coreene – ministrul apărării, Angel Tîlvăr, a salutat în cadrul unei întâlnuri cu omologul sud-coreean desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câştigătoare a procedurii competitive pentru achiziţionarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, transmite News.ro.

În aprilie, președintele Yoon Suk Yeol și omologul său român, Klaus Iohannis, au avut un summit la Seul și au convenit să stimuleze cooperarea în domeniul apărării și al energiei nucleare.

Înainte de vizita președintelui Iohannis în Coreea de Sud, Hanwha Aerospace Co. Ltd anunța iminenta semnare a unui contract de 751 de milioane de euro și posibilitatea deschiderii unei linii de fabricație în România de obuziere. Ministrul Angel Tîlvar vorbea miercuri de o valoare a contractului de 920 de milioane de dolari

Coreea de Sud, ”partener optim pentru impulsul României de a-și moderniza armata”

Ministrul Won-sik Shin i-a mulțumit lui Angel Tîlvar pentru decizie și a anticipat că acordul va activa și mai mult cooperarea în domeniul apărării și al armamentului între cele două țări.

„Coreea de Sud va deveni partenerul optim pentru impulsul României de a-și moderniza armata”, a declarat Shin, adăugând că speră că acordul va duce la o serie de cooperări, inclusiv fabricarea în comun, antrenamente încrucișate între unitățile relevante și schimburi de personal.

”Am discutat cu ministrul apărării din Republica Coreea, Won-sik Shin, despre situaţia de securitate internaţională şi perspectivele cooperării în domeniul apărării între România şi Republica Coreea. De asemenea, am vorbit despre principalele ameninţări şi riscuri din regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei”, a transmis și ministrul Tîlvăr.

”Totodată, am salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câştigătoare a procedurii competitive pentru achiziţionarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzând 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin şi o cantitate iniţială de muniţii specifice”, a mai spus ministrul Apărării.

Marea afacere sud-coreeană din Polonia

Șeful apărării de la Seul, Shin Won-sik, se află într-o călătorie de o săptămână în Europa de Est. Din România, el va pleca în Polonia, unde va co-prezida o reuniune a comitetului ministerial comun privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării și al industriei de armament cu omologul său polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Polonia a semnat contracte de achiziții în valoare de 12,3 miliarde de dolari pentru a cumpăra produse sud-coreene: tancuri K2, obuziere autopropulsate K9, avioane ușoare de atac FA-50 și lansatoare multiple de rachete Chunmoo.

