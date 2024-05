Industria IT și-a desemnat performerii la Gala ANIS 2024. Iată cine sunt câștigătorii “Premiilor de Excelență ale Industriei IT”!

București – 9 mai 2024

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) a organizat aseară, 8 mai 2024, a zecea ediție a Galei ANIS, eveniment în cadrul căruia au fost premiați câștigătorii competiției anuale „Premiile de Excelență ale Industriei IT”.

La ediția din acest an un număr record de 85 de proiecte au fost înscrise, de către 54 de companii. Dintre acestea juriul a selectat 26 de propuneri finaliste, depuse de 20 de companii.

„Competiția „Premiile de Excelență ale Industriei IT” a marcat o bornă, ediția a 10-a, și suntem bucuroși că au fost alături de noi în acest program un număr atât de mare de companii. Dincolo de cifre, ce am observat este nu doar că avem tot mai multe inițiative și proiecte valoroase, care ne plasează ca țară pe o hartă a elitelor tehnologice, dar multe dintre ele pot fi o inspirație pentru ceilalți jucători din piață și, de ce nu, pentru toate companiile aflate la început de drum. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în program, atât companiilor care au aplicat, campioni ai industriei IT, membrilor juriului, dar și echipei ANIS și partenerilor care au susținut Gala ANIS din acest an. Felicitări câștigătorilor și un parcurs cât mai bun în business”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

Câștigătorii Premiilor ANIS 2024 sunt:

1) Categoria Education Program of the Year

Câștigător a fost desemnat programul „A.E.R – the Alliance for Remedial Education”, la care au colaborat BRIO, Kinderpedia, LIVRESQ și Magic School.

Au fost finaliste și:

Eviden Technologies Romania, cu „Cybersecurity Master’s degree program”

VoxiKids, cu „VoxiKidsApp & VoxiClinic”

2) Categoria ESG Program of the Year:

Câștigător a fost desemnat programul propus de Societe Generale GSC Romania – „ESG PRACTICE” FOR SOCIETE GENERALE GROUP.

Finaliste au fost și:

GlobalLogic Romania, cu „Moving Challenge”

VoxiKids, cu „VoxiKidsApp & VoxiClinic”

3) Categoria Innovation of the Year:

Câștigătoare a fost desemnată compania .lumen pentru programul „Spatial Navigation AI through Glasses for the Blind”.

Finaliste au mai fost și:

Adobe Systems Romania, cu „Adobe Firefly”

Kinderpedia, cu „Kinderpedia App”

4) Categoria StartUp of the Year:

Câștigător a fost desemnat startup-ul Bonapp.

În lista cu finaliste au mai fost și:

FlowX AI

Ogre Artificial Intelligence

5) Categoria R&D Program of the Year:

Câștigătoare a fost desemnată compania .lumen pentru programul „Spatial Navigation AI through Glasses for the Blind”.

Finaliste au mai fost și:

Eviden Technologies Romania, cu „Triad of GenAI Trust”

Quarks Interactive, cu „Quantum Odyssey”

6) Categoria Software Outsourcing Project of the Year:

Câștigătoare a fost desemnată Qualysoft, cu „Indonesia Digital Tax Administration System”.

Finaliste au fost și:

mReady, cu „Kubota App”

Rinf.tech, cu „ Vertical Lift Module (VLM) for Kardex”

7) Categoria Software Product of the Year:

Câștigătoare a fost desemnată Adobe România, cu „Adobe Express”.

Finaliste au fost și:

Finqware, cu „FinqTreasury”

Kinderpedia, cu „Kinderpedia App”

RepsMate Software, cu „RepsMate platform & Proprietary Speech Recognition Engine”

8) Categoria Company of the Year:

Compania anului a fost desemnată, ca și în 2023, AROBS Transilvania Software.

Printre finaliste au mai fost:

Adservio

Dendrio Solutions

SeedBlink

În plus, tot în cadrul Galei ANIS 2024 vor fi acordate alte două premii speciale:

Member of the Year – Seedblink , premiu câștigat pentru implicarea în dezvoltarea industriei de software și servicii IT.

, premiu câștigat pentru implicarea în dezvoltarea industriei de software și servicii IT. Best Personal Contribution – Mădălin Staniu (Black Bullet), pentru cel mai activ contributor la activitatea ANIS.

Ediția din acest an a “Premiilor de Excelență ale Industriei IT” a avut sprijinul Bitdefender, Adobe, eMAG, Eviden, Mastercard, Banca Transilvania, Bittnet Training, bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ, Regina Maria – Rețeaua de sănătate.

