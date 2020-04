IMM Invest, platforma pentru credite subvenționate, nu funcționează. Ministrul de Finanțe și Fondul de Garantare vorbesc de un atac cibernetic

de Razvan Diaconu , 17.4.2020

Platforma IMM Invest, unde companiile pot accesa credite garantate, inaugurată vineri dimineață la ora 10.00 de ministrul Finanțelor ca parte a planului de repornire a economiei, nu funcționează. După două ore de la lansare, platforma încă nu putea fi accesată.

SRI și STS au preluat gestionarea platformei IMM Invest, a anunțat directorul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, citat de Mediafax.

Data deschiderii aplicației va fi comunicată în curând, a mai precizat Dumitru Nancu, care a adăugat că niciun IMM nu s-a înregistrat până acum pe platformă.

Ministrul Florin Cîțu acuză un atac cibernetic. „Probabil aceleași personaje care aruncă cu noroi în tot ceea ce face guvernul au atacat site-ul IMM INVEST. Nici eu și nici românii onești care au acum nevoie de aceste resurse nu ne așteptam la o asemenea ticăloșie. Nicio problemă. Continuăm. Mergem înainte. Aflăm cine este în spatele acestui atac și îi voi prezenta public. De un lucru vă asigur pe toți. Pe perioada cât site-ul nu funcționează nu se înregistrează nimeni în acest program. Nu permit nicio șmecherie”, a scris Florin Cîțu vineri pe Facebook.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, că rata de accesare a platformei a fost de peste 200 de aplicații pe secundă. Site-ul a fost testat însă pentru condiții de trafic ridicate, astfel că suspiciunile de atac cibernetic sunt întemeiate.

„Portalul imminvest.ro a inregistrat o rata de inscriere de peste 200 aplicatii pe secunda inca din primele momente de la deschiderea aplicatiei, fiind intr-o crestere exponentiala. Ambele site-uri, www.fngcimm.ro si www.imminvest.ro au fost blocate la scurt timp de la deschiderea aplicatiei. In etapa de dezvoltare si testare au fost verificate si validate atat conditiile de securitate, cat si conditiile functionale, in cazul unei sarcini ridicate. Toate aceste elemente ne ridica suspiciuni intemeiate privind un posibil atac cibernetic sofisticat. In acest moment, echipa de suport tehnic a aplicatiei depune toate eforturile pentru remedierea problemelor tehnice. Echipele noastre fac eforturi deosebite pentru a remedia situatia si ii asiguram pe toti antreprenorii, ca in cel mai scurt timp, procesul de inscriere va fi reluat in parametri optimi”, arată FNGCIMM într-un comunicat preluat de Digi24.