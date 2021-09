Și HORECA cere deconectarea de incidența Covid – funcționare fără restricții, pe bază de certificat verde

Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) solicită Ministerului Economiei și Turismului deconectarea acestui sector de rata de incidență, cu permiterea accesului liber în restaurante pentre posesorii de certificat verde.

HORA reproșează guvernanților, într-o scrisoare deschisă, neclaritatea și lipsa de coerență a reglementărilor din ultima HG pentru combaterea și prevenirea Covid-19. Spre deosebire de anul trecut, acum există posibilitatea vaccinării și a fost implementat certificatul verde, astfel încât, precizează apelul HORA, ar trebui permisă funcționarea acestor servicii în program normal pentru cei care dețin adeverința digitală.

Organizația patronală cere revizuirea restricțiilor, altfel frustrarea va duce nerespectarea generalizată a regulilor și avertizează că membri HORECA nu acceptă să plătească “pentru iresponsabilitatea unor politicieni preocupați de alte subiecte decât cele acute și reale”.

Prezentăm integral comunicatul HORA:

Stimate domnule Ministru,

În contextul haosului creat de pandemia prelungită, coroborat cu noile restricții anunțate, complet neclare și fără corență, și ținând cont de implementarea certificatului verde, suntem nevoiți să facem apel imperativ la normalitate.

Nu vorbim de normalitatea pe care nimeni nu și-o mai amintește, ci aplicarea unor măsuri agreate și coerente, pe care să le putem respecta. E nevoie să o spunem încă o data – HORECA A FOST ȘI ESTE CEA MAI AFECTATĂ INDUSTRIE DE PESTE 1 AN ȘI JUMĂTATE! Am fost decimați, forța de muncă a dispărut efectiv, criza personalului ne amenință afacerile mai rău decât cea financiară. Oamenii sunt confuzi, speriați și nu mai au speranță în promisiunile de sprijin.

Nu este decât strigătul indignat al unei industrii oricum puternic reglementată care se confrunta încă dinainte de criza sanitară cu o lipsă acută de personal. Am fost ascultători, am respectat toate măsurile și am susținut dialogurile pașnice și constructive, dar acum nu există destule vorbe care să exprime strigătul de neputință. Suntem puși la colț din iresponsabilatea unor politicieni ce par să nu înțeleagă cum funcționează economia și mecanismele ei. Asistăm nu doar la evenimente care sfidează măsurile de siguranță, ci și la legi votate de politicieni parcă numai pentru ei, este anormal ca o țară întreagă să amâne nedefinit evenimente importante și să închidă afaceri din neglijența și abuzul de putere a câtorva.

Am comandat studii de piață, am făcut analize și chiar am acționat în instanță, și nu ne vom opri la asta, iar restricțiile fără noimă nu le vom accepta! Suntem o voce care nu poate fi ignorată, suntem la capătul răbdării cu mesajele contradictorii și aberante care încalcă de la bun-simț la drepturi esențiale. Cerem să ne putem ține afacerile deschise, să putem plăti încă salarii angajaților greu încercați, nu avem resurse pentru reinventare de business dacă suntem închiși.

Suntem indignați de măsurile anunțate ce presupun din nou închiderea activității operatorilor după pragul de 6/1000. Este inadmisibil să acceptăm încă o închidere completă a restaurantelor și anulări de evenimente de ultim moment! Industria Ospitalității nu mai poate încasa alte lovituri fără să riposteze. Dacă regulile jocului se schimbă, poate e timpul pentru HORECA să arunce instrucțiunile pe geam și să acționăm după cum ne dictează rațiunea rămasă. S-au promis măsuri compensatorii, din care s-a dat foarte puțin din cele asumate. Restricțiile anunțate par fără logică și s-a creat un haos periculos, nu avem nevoie doar să pară că fac ceva, avem nevoie de promisiuni respectate și reguli clare.

În lipsa acestora, riscăm să se creeze frustrări majore, care vor duce la nerespectarea măsurilor la nivel național. Vom ajunge la principiul fiecare cum a înțeles și fiecare pentru el.

Dată fiind implementarea certificatului digital, cerem o revizuire urgentă a restricțiilor. Primordial și esențial este să lăsați HORECA să funcționeze. Pe baza certificatului verde, să se poată intra la restaurante, cafenele, baruri și evenimente, fără să existe vreo corelare cu rata de incidență. Deconectați acest domeniu de rata incidență. Pe lângă faptul că, în continuare, nu există studii concrete care să demonstreze vreo legătură între funcționarea restaurantelor și creșterea cazurilor de îmbolnăvire, avem iată acum un filtru decisiv, certificatul digital.

Procesele inițiate de HORA la Tribunalul București împotriva deciziilor CMSU, precum și cel intentat la Curtea de Apel București, împotriva HG, înaintează. Suntem determinați să inițiem și altele și nu ne vom lăsa închiși din nou fără să luăm măsuri.

Considerăm că rolul statului în acest proces este acela de a facilita operatorilor respectarea regulilor și de a se asigura că standardul este aliniat pentru întreg domeniul. Încetați să mai sfidați o industrie care nu mai poate duce închiderea totală a activității, prin acțiuni care arată că vă pasă doar de propria imagine.

Nu putem fi noi vinovați pentru iresponsabilitatea unor politicieni preocupați de alte subiecte decât cele acute și reale.

Misiunea noastră rămâne aceeași, de a apăra interesele industriei de ospitalitate și de a fi un sprijin pentru antreprenorii din domeniu, care în această perioadă de confuzie generală, au nevoie de ghidaj și de o comunitate puternică.

Ion Biriș, Președinte HORA – Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România

Ștefan Gadola, Președinte HORECA Cluj