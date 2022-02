HBO Max va înlocui HBO Go din 8 martie

Din 8 martie, platforma de streaming a WarnerMedia HBO Max va înlocui HBO Go în România, scrie Hotnews.

„HBO Max este o nouă experiență de streaming care oferă tot ce e mai bun în entertainment, filme, seriale originale și titluri pentru copii de la Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, precum și de la alte studiouri. Suntem încântați să confirmăm că, pe 8 martie, HBO Max va fi disponibil în România ca parte a lansărilor în alte țări din Europa și nu numai”, a declarat Christina Sulebakk, general manager al HBO Max EMEA.

Filmele produse de Warner Bros vor fi disponibile pe HBO Max la doar 45 de zile de la lansările lor în cinematografe. Printre filmele de top Warner Bro. care vor fi disponibile la lansare se află titluri recente precum The Matrix Resurrections, Dune și King Richard. Abonații vor putea urmări noi seriale Max Originals, precum Station Eleven, Peacemaker, sezonul 2 din Raised by Wolves și Sex Lives of College Girls.

Lista serialelor Max Originals europene care vor fi disponibile pe platformă include: Ruxx, Todo Lo Otro, Kamikaze, Lust, The Thaw, The Informant și Garcia! Producțiile non-scripted vor include Expecting Amy, Finding Magic Mike, FBoy Island și Selena + Chef. Printre titlurile pentru copii se numără Teen Titans Go!, The Amazing World of Gumball, Looney Tunes Cartoons și Cocomelon.

Abonament lunar HBO Max va fi 4.99 euro/lună. Pentru a sărbători lansarea HBO Max, cei care au un abonament creat direct pe site-ul HBO GO vor putea folosi automat noua platformă, beneficiind de un preț redus, de 3.30 euro/lună.



Clienți noii care se vor abona direct pe HBO Max înainte de 31 martie vor beneficia de același preț redus la 3.30 euro/lună, preț valabil pe întreaga durată a abonamentului.

După 31 martie, pe lângă abonamentul lunar, va fi introdusă și varianta unui abonament anual, la 39.90 euro/an.