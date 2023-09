Guvernul recalculează impactul războiului din Ucraina asupra PIB-ului românesc – datele vor fi trimise la Bruxelles

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că Executivul discută în ședința de vineri impactul pe care războiul din Ucraina l-a avut asupra bugetului de stat al României,. Datele recalculate urmează să fie la Bruxelles, ca parte a pledoariei pentru acceptarea de către Comisia Europeană a unui deficit bugetar de 5,5%, în loc de 4,4%.

„Trebuie să discutăm astăzi, cu cifre clare, şi deja le avem, despre impactul pe care războiul din Ucraina l-a provocat bugetului de stat. Am analizat acest aspect şi la Bruxelles, săptămâna trecută, iar oficialii europeni înţeleg situaţia României şi aşteaptă să le trimitem date actualizate în acest sens”, a spus premierul, în debutul şedinţei de Guvern.

Impactul războiului, argumentul forte pentru solicitarea clemenței Comisiei

Pe 1 septembrie, Marcel Ciolacu declara, după întâlnirile de la Bruxelles cu liderii europeni, că există o flexibilitate în ce priveşte prezentarea unui nou plan referitor la deficitul bugetar al României, ținând cont de efectele pe care războiul din Ucraina și cheltuielile cu refugiații din această țară l-au avut în PIB-ul României.

„Este evident că, în urma efortului României de a susţine Ucraina şi Republica Moldova, şi este evident, ca ţară de graniţă, avem cea mai lungă graniţă cu Ucraina, ţară aflată într-un conflict armat total incorect cu Rusia, că avem influenţe negative, de la asigurări, de la dobânzile pentru împrumuturi, pentru că suntem o ţară cu un risc mai ridicat, faţă de Austria, de exemplu, care este mai îndepărtată de conflictul cu Ucraina”, spunea Ciolacu, întrebat dacă acceptă Comisia Europeană creşterea deficitului bugetar al României.

Comisia are dubii referitoare la calcularea impactului și a cerut prezentarea metodologiei

La Bruxelles, în săptămâna când s-a deplasat premierul a fost și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, care a că a prezentat măsurile și impactul fiecăreia dintre acestea.

Comisia s-a arătat sceptică față de impactul impactul măsurilor și a cerut prezentarea metodei de calcul folosite de MF român, urmând ca abia apoi să se pronunțe asupra situației, a explicat ministrul Boloș:

„Atât (măsurile – n.red.) cele pe linie fiscală, dar și cele care privesc reducerea de cheltuieli bugetare, publice. Am discutat în termeni de impact bugetar, unde au avut un semn de întrebare cu privire la calculele pe care le-am întocmit și modalitatea la care am ajuns la acel impact. Am spus că am avut o metodologie destul de precisă pentru evaluarea acestui impact bugetar, că urmează ca metodologia să o prezentăm separat Comisiei și că pe marginea acesteia și a impactului bugetar urmează să se pronunțe Comisia Europeană, pentru ca mai apoi să avem un parcurs al adoptării acestor măsuri, care trebuie să fie în cursul lunii septembrie, pentru ca aceste măsuri să-și producă efectul și să putem să ne respectăm angajamentele față de CE”.

