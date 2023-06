Guvernul PNL-PSD se întoarce pe partea cealaltă: Nicolae Ciucă a demisionat

Nicolae Ciucă și-a depus luni mandatul de prim-ministru, deschizând, astfel calea pentru rotația celor două partide la controlul ministerelor. Potrivit înțelegerii, mandatul de premier urmează să fie preluat de Marcel Ciolacu.

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier interimar pe ministrul Justiției, Cătălin Predoiu.

Schimbarea de premier și de echipă vine într-un moment prost pentru România: economia încetinește abrupt, bugetul nu se susține pentru că veniturile au fost supraestimate, iar cheltuielile au fost imprevizibile, iar reformele de care depind banii PNRR nu sunt realizate.

Asta având în față un an 2024 cu patru runde de alegeri.

Nicolae Ciucă a susținut o ultimă declarație la Palatul Victoria luni, la ora 16.00. Mesajul său:

”În urmă cu aproximativ două săptămâni împreună cu ceilalți lideri ai coaliției ne-am asumat că rotativa nu se produce pe 25 mai, cum era anunțat, ci închidem conflictul din educație.

În urma unei bune colaborări, am reușit să convenim asupra unei forme de act normativ astfel încât doleanțele dascălilor să poată fi acoperite și să redăm încrderea față de profesorii, educatorii, învățătorii din sistemul de învățământ românesc.

E nevoie de măsuri care să fie sustenabile, să nu fie populiste.

Ca atare, considerat fiind că acest conflict a fost încheiat și așa cum ne-am asumat și mi-am asumat, astăzi a venit momentul în care îmi închei activitatea de prim-ministru al României.

În cadrul discuțiilor în coaliție, odată ce am să merg să îmi depun mandatul la președintele României, în coaliție încep procedurile pentru efectuarea rocadei.

Imediat vom avea un guvern interimar până va fi învestit noul guvern, noi ne-am propus ca până joi să avem noul guvern învestit.

Doresc la final de mandat să mulțumesc tuturor celor cu care am lucrat. Nu vreau să vorbesc de tot ceea ce am realizat. Sunt și lucruri pe care nu am reușit să le realizăm. E important că atunci când ne-am asumat să guvernăm, ne-am asumat să rezolvăm o criză politică. Iată-ne azi după un an și 7 luni având la dispoziție o serie de măsuri cu care am asigurat stabilitatea țării.

La final de mandat doresc să mulțumesc tuturor celor cu care am lucrat – mediul de afaceri, universitar, sindicate, ONG-uri, fiecărui cetățean român.

Vă mulțumesc dumneavoastră, presei, pentru că ați informat rapid societatea.”