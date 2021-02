Guvernul britanic ar putea taxa ”veniturile excesive” obținute de retailerii online în pandemie

de Adrian N Ionescu , 8.2.2021

Guvernul britanic intenţionează să introducă o taxă pentru retailerii online şi pentru companiile de tehnologie, ale căror profituri au fost propulsate în perioada pandemiei de COVID-19, potrivit unor email-uri citate de Sunday Times și Reuters.

Guvernul a convocat mai multe companii pentru a discuta despre cum ar putea funcţiona o „taxă pe profiturile excesive” din vânzările online.

Este puțin probabil ca ministrul de Finanțe Rishi Sunak să anunțe aceste taxe odată cu bugetul național, care urmează să fie prezentat Parlamentului în data de 3 martie. Acesta ar urma să se concentreze pe prelungirea măsurilor de susţinere a companiilor, potrivit sursei citate.

Totuși, astfel de taxe ar putea apărea în a doua jumătate a acestui an, în condițiile în care Rishi Sunak se confruntă cu presiuni din partea partidului său (conservator) să demonstreze că ține cheltuielile sub control, în timp ce acest an fiscal (început în aprilie 2020) este pe cale să intre în istorie ca anul cu cea mai mare povară a datoriilor de după al doilea război mondial.

Deficitul public al Regatului Unit ar putea fi de 400 miliarde de lire sterline (550 miliarde de dolari) în acest an. Împrumuturile publice de la începutul anului fiscal (aprilie 2020), au atins nivelul record de 271 miliarde lire sterline (370 miliarde de dolari), potrivit datelor publicate luna trecută.

Printre firmele cel mai probabil să fie afectate de taxa pentru profiturile realizate pe fondul crizei noului coronavirus se află retailerii online Amazon şi Asos, firmele de livrare de mâncare, precum Ocado, Just Eat şi Deliveroo, firmele de curierat şi marile supermarketuri, susţine Sunday Times.