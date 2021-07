Guvernul a aprobat OUG care dă posibilitatea primarilor să se împrumute de la Trezoreria statului

de Razvan Diaconu , 28.7.2021

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă care reglementează posibilitatea accesării de către unităţile administrativ-teritoriale de împrumuturi de la Trezoreria statului, a anunţat miercuri prim-ministrul Florin Cîţu.

Suma totală pusă la dispoziția primăriilor prin Trezorerie este de 630 milioane lei, iar actul normativ oferă posibilitatea accesării de împrumuturi la dobânzi de 1% până la 1,5%, în funcţie de perioada de rambursare contractată de până la 3 ani, respectiv de până la 5 ani.

Măsura fusese anunțată încă din luna mai, când ministrul Dezvoltării Cseke Attila spunea că împrumuturile sunt necesare pentru ca primăriile să își poată asigura cofinanţarea necesară la proiectele câştigate pe fonduri europene.

„În şedinţa de guvern de astăzi am aprobat o ordonanţă de urgenţă pe care am anunţat-o de ceva vreme, era blocată la avizare, am deblocat-o, prin care vom da posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale să se împrumute de la Trezoreria statului. (…)

Ordonanţa reglementează posibilitatea accesării de împrumuturi la dobânzi de 1% până la 1,5%, în funcţie de perioada de rambursare contractată de până la 3 ani şi, respectiv, de până la 5 ani. Este o ordonanţă aşteptată de multe din UAT-urile din România”, a precizat premierul Cîţu la finalul şedinţei de la Palatul Victoria.

Potrivit raportului privind conturile financiare trimestriale publicat de Banca Națională a României (BNR) la începutul anului, toate „angajamentele financiare“ ale administrațiilor publice au crescut mai repede decât activele lor financiare, în anul trecut, cele dintâi fiind deja de 53,4% din produsul intern brut (PIB) la 30 septembrie 2020.