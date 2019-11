Grevă pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda: Aktor nu și-a plătit din septembrie principalul subcontractor

de Vladimir Ionescu , 25.11.2019

Muncitorii uneia dintre firmele care lucrează la construcţia lotului 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda s-au strâns luni dimineaţa pe şantier pentru a atrage atenţia autorităţilor că nu mai au material de lucru, iar firma are de încasat peste 4,5 milioane de lei pentru lucrările făcute în ultima perioadă.

Șeful de șantier din partea firmei Marcotim Impex SRL Ciucea – subcontractor al companiei Aktor , Mircea Rotar, susține că în ultima perioadă nu au mai primit material (pământ și balast) pentru a continua lucrările de terasamente și că, în ciuda faptului că a trimis notificări la CNAIR, DRDP Cluj și Aktor, nu a primit niciun răspuns, până vineri, data până la care ceruse explicații pentru această situație.

Cu alte cuvinte, lucrările sunt oprite, iar plățile pentru ce s-a făcut până acum, întârziate. Facturile restante sunt în valoare de 4,5 milioane lei, pentru perioada septembrie-octombrie, la care se adaugă cea pe noiembrie.

”Din 6 august am preluat lucrările de executare a terasamentelor, de la Aktor, pe lotul doi. Ne-am angajat la o cantitate de material și am depășit-o cu 20%. Sunt 510.000 mc de umpluturi în terasamente, lucrări recepționate de Aktor și firma Kappa. Cu toate acestea, de o săptămână, nu ne-au mai dat de lucru, iar plățile întârzie. Nu mai vorbesc cu noi (Aktor – n.red.), nu ne asigură materialul necesar, așa că în 20 noiembrie am făcut notificări la Aktor, DRDP Cluj, CNAIR și firma de consultanță, dar nu am primit răspuns. Le-am transmis că dacă până în 22 noiembrie nu ne răspund, ne scoatem toate utilajele și părăsim șantierul. Nu ne permitem să ne batem joc de angajați, de oameni sau de impozitele ce trebuie plătite la stat”, a spus Rotar, citat de Alba24.

”Lucrăm de 20 de ani în domeniu și nu am mai văzut așa bătaie de joc față de antreprenori români, vedem un dezinteres total din partea lor (Aktor – n.r.) pentru autostradă. Avem de suferit toți, din cauza faptului că autostrada nu este gata, ați văzut ce greu se circulă pe DN 1 la ieșire de pe segmentul până la Aiud”, mai spune Mircea Rotar.

Firma așteaptă acum cu 80 de utilaje și aproximativ 100 de oameni să primească material pentru a continua lucrările.

Dacă în acest an s-a reușit o mobilizare pe lotul doi care oferea la un moment dat speranța pasionaților de infrastructură că se va putea circula pe acest tronson până la finalul anului 2020, situația din teren arată altceva. În plus, lucrările vor fi îngreunate de intrarea în sezonul rece.

Potrivit Asociației ”Pro Infrastructură”, CNAIR a redus drastic plățile lucrărilor efectuate. Dacă în teren avansul lucrărilor a fost de aproximativ 10 puncte procentuale (până la aproximativ 60%), stadiul financiar este doar de 48,59% (în octombrie).

Lotul 2 A10 (24,25km – de la Pârâul Iovului/ Alba Iulia până la intrarea în Aiud; km 17+000 – km 41+250) îi are drept constructor Asocierea Aktor SA – Euroconstruct Trading ’98 SRL.