Inflația din Germania a scăzut la 8,6% în decembrie, în decelerare de la nivelul de 10% din noiembrie, însă economiștii avertizează că procentul a fost puternic influențat de măsurile guvernamentale, dar și că avansul prețurilor va continua să reprezinte o preocupare importantă și în acest an.

”Această cifră a inflației aduce o oarecare ușurare, deoarece inversează practic tendința ascendentă de până acum a ratelor inflației. Cu toate acestea, la nivelul de 8,6%, inflația rămâne una dintre cele mai mari preocupări economice ale noului an”, punctează economiștii băncii olandeze ING, într-o notă transmisă investitorilor.

Datele defalcate disponibile sugerează că scăderea inflației a fost determinată în principal de prețurile scăzute la petrol și benzină, precum și de impactul implementării unei scheme de sprijin guvernamental care a dus la scăderea prețului gazelor.

Inflația prețurilor la alimente s-a menținut peste 20% față de anul precedent.

”Scăderea bruscă a inflației germane în decembrie s-a datorat subvențiilor unice pentru energie, așa că tendința se va inversa probabil în ianuarie. Este probabil ca inflația generală să scadă rapid începând din martie, dar credem că inflația de bază (cea care exclude prețurile volatile, n.r.), care probabil a crescut în decembrie, va încheia anul cu mult peste 2%”, notează specialiștii capital Economics.

Privind în perspectivă, inflația din Germania pare să fi atins apogeul și, cu excepția cazului în care are loc o nouă creștere mare a prețurilor energiei, inflația de două cifre ar trebui să rămână în urmă pentru o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, calea către rate ale inflației substanțial mai mici nu va fi ușoară, cred specialiștii.

”Deocamdată, prețurile mai mici ale energiei și, prin urmare, efectele de bază, precum și intervențiile guvernamentale sunt cele care împing în jos inflația generală”, avertizează specialiștii ING.

Deși prețurile energiei au scăzut la începutul acestui an sub prognozele Băncii Centrale Europene (BCE), ei se așteaptă ca instituția să continue ciclul de întărire monetară și să majoreze dobânzile-cheie din zona euro cu încă un punct procentual la primele două ședințe din acest an.

