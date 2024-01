Germania în recesiune – A șasea lună consecutivă de scădere a industriei

Producția industrială din Germania a scăzut sub așteptări în luna noiembrie, subliniind problemele grave cu care se confruntă cea mai mare economie din Europa.

Volumul producției industriale din Germania s-a contractat în noiembrie cu 0,7% față de octombrie, în principal din cauza scăderilor înregistrate pentru bunurile de capital și intermediare, a anunțat biroul de statistică federal.

Aceasta este a șasea scădere consecutivă și contravine sondajului realizat de Bloomberg printre economiști, care anticipau un avans de 0,3%. Germania a încheiat cel mai probabil anul 2023 în recesiune pentru prima dată după pandemie, deoarece întreprinderile industriale, care constituie coloana vertebrală a economiei germane se confruntă cu costurile mari ale energiei, creșterea dobânzilor la nivel global și reducerea cererii din China, relatează Bloomberg.

„Datele dezamăgitoare din noiembrie ale producției și deterioarea recentă a așteptărilor mediului de afaceri indică un început de an dificil pentru sectorul industrial german. Ne menținem prognoza de referință privind o revenire modestă a PIB-ului în primul trimestru din 2024, determinat de o evoluție mai bună a serviciilor. Se menține totuși riscul ca economia să se contracte în continuare, în cazul în care industria va trage în continuare în jos PIB-ul”, a declarat Martin Sdemmer de la Bloomberg Economics.

Cifrele privind volumul producției industriale au fost publicate la o zi după ce datele privind comenzile noi din industria prelucrătoare au fost sub așteptări. În plus, guvernul este constrâns să limiteze investițiile și se confruntă cu posibila declanșare a mecanicilor de locomotive în această săptămână, astfel că puțini economiști anticipează o reluare semnificativă a expansiunii economice în acest an.

Operatorul feroviar Deutsche Bahn a încercat să oprească în justiție declanșarea grevei de trei zile a mecanicilor de tren, prevăzută să înceapă miercuri, însă acțiunea a fost respinsă de tribunalul muncii din Frankfurt.

Într-o intervenție la Bloomberg TV, economistul șef al Berenberg a eclarat că economia germană se confruntă cu probleme ciclice mai degrabă decât structurale, și că va reveni pe măsură ce sectorul industrial va reveni la o „creștere semnificativă” în a doua jumătate a anului 2024.

„Germania a fost în recesiune anul trecut, dar, indicatorii încep să se stabilizeze”, a spus el. „Ajungem la punctul de inflexiune al economiei germane”.

***