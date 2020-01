George Soros – 1 miliard dolari pentru o nouă rețea de universități. SNSPA spune că a fost invitată în proiect

de Iulian Soare , 24.1.2020

Miliardarul George Soros (89 de ani), a anunțat joi, la Davos, că va investi un miliard de dolari pentru a finanţa o nouă reţea globală de universităţi, concepută special pentru a promova valorile liberale şi viziunea sa asupra unei societăţi deschise, scrie The Guardian.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a transmis un comunicat prin care informează că a fost deja invitată să facă parte din această rețea.

George Soros a explicat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că noua sa reţea de resurse educaţionale, Open Society University Network, va începe cu Universitatea Central-Europeană din Budapesta, înfiinţată în urmă cu 30 de ani, imediat după prăbuşirea comunismului.

„Open Society University Network va fi unică. Va oferi o platformă internaţională pentru predare şi cercetare. În prima fază, se va conecta mai strâns la o reţea deja existentă. În a doua fază, ne vom extinde către alte instituţii competente, dornice să ni se alăture”, a spus George Soros.

Open Society University Network (OSUN) va fi coordonată de Universitatea Central Europeană (CEU), pe care George Soros a fondat-o, alături de Colegiul Bard din SUA.

Contribuția sa va fi de un miliard de dolari, dar el așteaptă ca și alți parteneri, inclusiv instituții, să se alăture proiectului.

SNSPA, parte din consorțiul european CIVICA, invitată în OSUN

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) este parte a consorțiului universitar european CIVICA, din care face parte și CEU, parte importantă în OSUN.

În consorțiu mai intră Science Po (lider), Universitá Bocconi, European University Institute, Hertie School of Governance, London School of Economics and Political Science și Stockholm School of Economics.

George Soros a adresat deja o invitație de colaborare tuturor membrilor CIVICA, Universitatea Europeană de Științe Sociale.

“Conducerea SNSPA salută inițiativa și consideră că investițiile în educație și cercetare sunt în beneficiul studenților, al profesorilor și au un puternic impact asupra publicului larg. Dezvoltarea științelor sociale poate genera soluții sustenabile pentru provocările cu care se confruntă societatea contemporană”, precizează un comunicat al SNSPA.