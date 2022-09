Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a lansat spre consultare publică Ordonanţa de Urgenţă privind licenţa industrială unică.

Actul normativ a fost iniţiat, anunță un comunicat al ministerului, împreună cu Consiliul Concurenţei.

Acest act normativ vizează integrarea licenţelor, autorizaţiilor, acordurilor, avizelor sau permiselor aferente obiectului de activitate într-o singură procedură simplificată în scopul emiterii licenţei industriale unice.

În acest sens, se înfiinţează Oficiul pentru Licenţă Industrială, cu rol de raţionalizare, simplificare şi digitalizare a procedurilor specifice în vederea obţinerii licenţei industriale unice.

De la Oficiul pentru Licență Industrială se vor obţin licenţe industriale, autorizaţii, acorduri, avize, permise sau alte acte administrative prevăzute de lege în vederea desfăşurării unei activităţi industriale. Antreprenorii vor beneficia de obţinerea licenţei industriale unice prin depunerea cererii într-un singur punct de contact electronic.

La acest oficiu va exista și un simulator de licenţă, pentru a cunoaşte din timp termenele de obţinere, procedurile şi tarifele aferente. Vor fi eliminate controalele duble și va fi interzisă impunerea de condiţii de acordare a licenţei care dublează cerinţe şi controalele echivalente – sau comparabile ca scop – la care solicitantul licenţei industriale a fost supus deja în România.

Licența industrială, jalon PNRR

Intrarea în vigoare a legii „Licenţei industriale unice” reprezintă jalonul 243, din cadrul Componentei 9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare”.

Proiectul de act normativ a avut la bază raportul „Comprehensive redesign of the licensing system in Romania”, elaborat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi lansat în România în luna mai 2022.

Scopul proiectului de act normativ îl reprezintă modificarea sau renunţarea la procedurile care împiedică ritmul de dezvoltare a noilor investiţii, prin oferirea unui cadru legal predictibil pentru solicitanţii şi titularii de licenţe.

Nerevizuirea procedurilor de către autorităţile competente constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

”O reformă dureroasă pentru birocrație”

„Acest act normativ creează premisele necesare simplificării procesului investiţiilor în România pentru beneficiar: un singur punct de contact pentru depunerea documentelor, o singură dată.

Este o reformă aşteptată de privaţi, dar dureroasă pentru birocraţie pentru că presupune simplificarea tuturor procedurilor necesare pentru obţinerea de avize, acorduri, certificate, autorizaţii şi orice document de care un beneficiar are astăzi nevoie pentru a dezvolta o afacere în zona de industrie.

Este un adevărat test al conlucrării a 38 de instituţii, pentru care antreprenorul român îşi va înjumătăţi timpul pentru demararea investiţiei. Mai mult, în maximum 180 de zile de la data la care a fost considerată valabil depusă, cererea solicitantului de licenţă industrială unică va fi soluţionată”, a declarat ministrul antreprenoriatului şi turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

