Fondurile totale alocate la Schema 2 pentru IMM-uri cresc la aproape un miliard de euro

de Raluca Florescu , 19.11.2020

Bugetul Schemei 2 prevăzută în OUG 130/2020 (granturi pentru capital de lucru) a fost majorat 350 de milioane de euro la aproximativ un miliard de euro, a anunțat miercuri, Virgil Popescu, ministrul Economiei, după încheierea ședinței de Guvern.

„Am aprobat în guvern Ordonanța 130 – mai precis, modificările la Ordonanța 130. Este vorba de acea ordonanță prin care se aprobau schemele de ajutor de stat în valoare de un miliard de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii: Schema 1 – Microgranturi de 2.000 de euro, Schema 2 – Granturi de capital de lucru de până în 150.000 de euro și Schema 3 – Granturi pentru investiții de până în 200.000 de euro. Prin modificările la această ordonanță, practic, am suplimentat bugetul Schemei 2 până la un miliard de euro, de la 350 de milioane de euro la aproximativ un miliard de euro, pentru a putea ca toți cei care au depus proiecte în Schema 2, de capital de lucru, toate cele 22.226 de firme care sunt eligibile sau care vor fi eligibile în faza de evaluare să poată beneficia de finanțare”, a spus Virgil Popescu.

Apelul pentru Schema 2, granturi pentru capital de lucru, s-a închis pe data de 28 octombrie. Solicitările din partea IMM-urilor au depășit cu mult bugetul alocat inițial – 350 de milioane de euro. „Luând în considerare numărul mare de solicitări pentru granturi de capital de lucru (22.226) coroborat cu analiza Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu privire la necesitatea suplimentării fondurilor pentru sprijinul întreprinderilor propunem modificarea articolului 11 alineatul (4), în sensul că, pentru aplicațiile de finanțare depuse până în data de 28 octombrie 2020, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari”, se menționa în proiectul de modificare a OUG 130.

Noi beneficiari pentru Schema 1 – Microgranturi

Totodată, s-au schimbat condițiile de eligibilitate pentru Schema 1, microgranturi, a spus Virgil Popescu.

„De asemenea, pentru Schema 1 – Microgranturi, am modificat condițiile de eligibilitate cu privire la cifra de afaceri a anului 2019. După cum știți, era de 5.000 de euro; am modificat această cifră de afaceri de 5.000 de euro pentru companiile care sunt înființate în cursul anului 2019. Pentru aceste companii care nu au un an financiar complet, nu au douăsprezece luni, cifra de afaceri va fi calculată ca produs între numărul de luni în care firma a funcționat și suma de 415 euro – media lunară a celor 5.000 de euro împărțit la 12”, a precizat ministrul Economiei.

„Mai mult, pentru Schema 1, de microgranturi, am adăugat, așa cum era și normal – a fost o scăpare -, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care, conform legii IMM-urilor, sunt și ele întreprinderi mici și mijlocii. Deci, practic, în momentul de față, Schema 1 acoperă inclusiv micii comercianți, micii antreprenori care sunt organizați sub formă de întreprinderi individuale și întreprinderi familiale”, a mai spus acesta.

Schema 1 a fost lansată pe 12 octombrie, IMM-urile putând depune solicitări până pe 21 octombrie. Pe 28 octombrie, premierul Ludovic Orban a solicitat relansarea programului de micro-granturi și scăderea pragului cifrei de afaceri a potențialilor beneficiari.