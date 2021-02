Florin Cîțu: Avem sprijinul Comisiei pentru buget și pentru traiectoria de deficit. Nu ne mai batem joc de bani, discutăm la execuția bugetară cu mandatele pe masă

de Razvan Diaconu , 13.2.2021

Premierul Florin Câțu a cerut sâmbătă președinților Senatului și Camerei Deputaților să acorde prioritate aprobării în Parlament a proiectului european care vizează resursele proprii ale Uniunii, în condițiile în care Comisia Europeană nu poate emite obligațiuni, deci nu poate asigura finanțarea Mecanismului de Redresare și Reziliență, fără aprobarea acestui document în toate parlamentele naționale.

Premierul Cîțu a prezentat sâmbătă rezultatele discuțiilor avute cu înalți oficiali europeni în cadrul vizitei de 2 zile efectuate la Bruxelles și a detaliat o serie de chestiuni legate de buget și de apropiatele reforme interne.

Ofertă de sprijin pentru procesul de producție al vaccinurilor

Declarația premierului a început cu anunțul potrivit căruia România s-a oferit să sprijine procesul de producție al vaccinului european. Premierul nu a oferit detalii, însă premierul a spus că unul dintre consilierii săi discută ”aspecte concrete” cu comisarul Thierry Breton.

”Sunt doar 2 țări care au răspuns solicitărilor Comisiei de a contribui la creșterea producției de vaccin, România este una dintre ele”, a afirmat premierul. Întrebat dacă România va produce vreun tip de vaccin anti-Covid, premierul a răspuns: ”Sunt și alte lucruri care se pot face….”

Infrastructuri în PNRR – da, dar cu câteva condiții

Premierul a anunțat că joi și vineri a avut câteva ”discuții foarte aplicate” pe Planul Național de Recuperare și Reziliență.

”Am vrut să clarific opinia Comisiei vizavi de infrastructura mare, dacă proiecte de acest tip se pot califica în PNRR. Da, se califică, dacă sunt cuprinse în proiecte de tranziție către economia verde.

Noi susținem eforturile UE de tranziție către economia verde, dar trebuie să luăm în calcul că România pleacă de la un punct diferit de dezvoltare față de UE. Am înțeles că putem să introducem în PNRR conectarea la gaze a gospodăriilor, atât timp cât reprezintă o tranziție către viitor, eventual către hidrogen.

Am discutat cu Comisarul Vălean, care ne-a anunțat că a constituit un trask-force care să lucreze cu Ministerul Transporturilor, să nu mai avem probleme cu proiectele, să ne asigurăm că acestea răspund cerințelor solicitate.

Acest task-force va fi prelungit și pentru proiectele care se finanțează din fonduri europene alocate prin bugetul multianual”, a anunțat premierul Cîțu.

Sprijin pentru reforme

Premierul a afirmat că a prezentat Comisiei și prioritatile legate de reforme – pensii, salarizare, administrație fiscală, educație.

În plus, a completat premierul, ”reforma justiției este o prioritate pentru mine, vrem să finalizăm MCV, am primit susținerea Comisiei Europene și Consiliului European și am adus în discuție, în ambele ocazii, aderarea la Schengen- după finalizarea MCV cred că îndeplinim toate condițiile pentru aderarea la acest spațiu”.

Premierul Cîțu a mai specificat: ”Reforma în justiție este agreeată de coaliție, sunt criterii de îndeplinit pentru MCV, am încredere în ministrul Justiției”.

Bugetul României- ”Din păcate, nu știu dacă procedura de deficit excesiv va fi menținută și în 2022”

Premierul a mai anunțat că a discutat la Bruxelles și despre Bugetul de stat al României. În termeni generali, situația a fost descrisă astfel de premier: ”Am preluat o situație financiară dezastroasă, facturi neplătite etc. Am intrat în procedură de deficit excesiv înainte de pandemie. Din păcate, nu stiu dacă procedura va fi suspendată și în 2022, dar trebuie să arătăm că suntem un guvern responsabil. Am prezentat cifrele economice la zi, sunt mai bune decât estima toată lumea”.

”Am avut discuții în detaliu pe buget și avem sprijinul Comisiei pentru acest buget, pentru ajustarea deficitului în următorii 4 ani. Au fost discuții aplicate și avem vești foarte bune de la Comisie”, a spus premierul, care a insistat în declarația sa că proiectul de buget propus este unul care în primul rând ”elimină toate nenorocirile adoptate de PSD în perioada 2016-2019”

”Dacă cineva își imagina că putem păstra acele nenorociri si să punem peste și resurse pentru programul nostru de guvuvernare, vă spun că acela se înșeală. Elinimină lucrurile populiste, reparăm dezmățul PSD din 2016-2019.

Ca paranteză- am constatat ipocrizia lui Ciolacu și a PSD. Reclamă la Comisie bugetul. Nu asta e problema, eu asteptam de la tovarășul Ciolacu să mă sune și îmi rupeam o zi-două din viață să îi explic eu eu cum e cu bugetul. Tovarășe Ciolacu, când ai timp, sună-mă”, a mai spus premierul.

”Dacă vorbim public de demisii, vorbim atunci la jumătatea anului, la execuția bugetară”

Premierul a oferit câteva detalii ale modului în care au decurs discuțiile pe proiectul de buget în interiorul guvernului.

”Am fost surprins neplăcut când am văzut colegi de cabinet care au susținut în continuare acordarea de subvenții pentru companii cu pierderi. Am cerut plqanuri de reformă, dar nu au venit.

Toți au vrut mai mulți bani, au cerut 49 mld în plus față de ce avem acum, adică punem bugetul nostru peste cel al PSD și facem unul mai mare. Greșit! Toți au cerut mai mult, cu câteva excepții: SGG și Ministerul de Finanțe.

În mare parte am răspuns, avem bugete mai mari la ministere, în mare parte, dar am și eu asteptări- vreau performanță. Anunț că la jumătatea anului facem o evaluare în ceea ce privește execuția bugetară. Am mai văzut acest film…

Dacă vorbim public de demisii, de buget, o să vorbim la execuție, cu mandatele pe masă. Nu am primit niciun proiect de restructurare, dar facem acest lucru prin buget. Politica salarială este prevăzută în buget. Am plafonat cheltuielile salariale la niv anului 2020, cu puține excepții.”, a anunțat premierul.

”Nu vreau să ne mai batem joc de bani”

”Anunț pe toți că nu aștept până la jumătatea anului să facem reforme. Noi am luat decizii în coaliție și avem un program de guvernare. Am alocat mai mult pentru că miniștrii spun că au nevoie. Nu vreau să ne batem joc de bani, noi plătim dobânzi. Vreau să văd responsabilitate și asumare și la execuție, nu doar atunci când cerem bani. Vreau să funcționăm ca la Comisia Europeană – te prezinți cu execuția, primești bani. Nu vreau să mai pățim ca anul trecut, să împrumut bani ca să asigurăm bugetul solicitat de un minister și apoi să văd că banii nu s-au cheltuit”, a precizat premierul.

Întrebat dacă va cere demisia miniștrilor care nu angajează proiecte de reformă sau a celor care nu vor cheltui banii alocați, premierul a specificat: ”Cabinetul e populat cu profesioniști, oameni care își vor face treaba foarte bine și sunt convins că execuția va arăta foarte bune”.

”Mulți fac greșeala să ne privească ca un guvern pe termen scurt”

Premierul a transmis sâmbătă și un mesaj politic:

”Cred că greșeala pe care o fac mulți este că se uită la actualul guvern ca la unul pe termen scurt. Nu, noi suntem un guvern de coaliție pe termen lung. Acum trebuie să curățăm și cer colegilor răbdare. Să facem întâi reformele, care toate au spijinul Comisiei Europene.

Știu că există risc politic pentru premierul care își asumă un program de reformă, știu că mulți se dau la o parte, dar îmi asum eu. Și în PNL va fi un congres, vor fi alegeri, îmi asum orice riscuri și aici.”