Fitch păstrează ratingul de țară al României: BBB minus, cu perspectivă negativă

Agenţia de rating Fitch a confirmat vineri ratingul suveran de ţară al României – “BBB minus” cu perspectivă negativă, ultimul din categoria recomandată pentru investiții.

Anunțul Fitch apare la trei zile după cel făcut de agenția Moody’s. O evaluare similară este așteptată și din partea Standard & Poor’ s, care va anunța propria decizie pe 4 decembrie.

De precizat: În postarea sa, Florin Cîțu a menționat: ”În plus, agenţia de rating spune foarte clar că PNL NU creşte taxe în 2021”.

”The ruling centre-right PNL administration has pledged to focus on efficiency and targeted measures rather than tax increases to reduce the deficit” (Administrația PNL s-a angajat să se concentreze mai degrabă pe eficienţă şi pe măsuri specifice decât pe creşteri de impozite pentru a reduce deficitul)