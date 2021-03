Firmelor care încalcă repetat restricțiile anti-Covid li se va suspenda activitatea – ministrul de Interne

de Vladimir Ionescu , 22.3.2021

Ministrul de interne Lucian Bode va propune modificarea Legii 55/2020 privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru a putea fi suspendată activitatea unui agent economic după ce a avut „una, două, trei sancțiuni” pentru nerespectarea măsurilor.

Sunt vizate în special cluburile și restaurantele, unde autoritățile de control au constat în ultimele luni repetate încălcării ale măsurilor de distanțare socială.

Sancțiunile actuale, adică amenzile, „nu sunt suficiente”, a insistat Lucian Bode, care a anunțat luni dimineața că va solicita conducerii PNL discutarea în coaliția de guvernare a modificării Legii 55 sau elaborarea unei ordonanțe de urgență.

„Cum s-a întâmplat cu legea fumatului, suspendarea licenței de funcționare. După una, două, trei sancțiuni, instituțiile statului să poată suspenda licența de funcționare pentru două săptămâni”, a subliniat acesta, la Digi24.

În weekend, a explicat ministrul Bode, pentru a demonstra ineficiența actualelor sancțiuni, au fost făcute 5.000 de controale și doar 32 de operatori economic au fost amendați.

Polițiștii bucureșteni au aplicat amenzi de peste 70.000 de lei, duminică, mai multor localuri care încălcau restricțiile pentru prevenirea răspândirii Covid-19. 15 localuri din Centrul Vechi, Piața Alba Iulia, Bd. Burebista și Cheiul Dâmboviței au făcut obiectul verificărilor și, de asemenea, 11 unități de alimentație publică din Sectorul 1.

Anunțul ministrului de Interne vine în contextul creșterii accelerate a incidenței infectărilor cu SARS-CoV-2 și a cazurilor foarte grave, adică al intrării în cel de-al treilea val al epidemiei.

Sâmbătă au fost raportate 6.096 de cazuri noi de Covid-19, din 37.532 de teste. La ATI erau internați 1.324 pacienți, cel mai mare număr de la începutul pandemiei.

Săptămâna trecută, premierul Florin Cîțu a cerut intensificarea măsurilor de prevenire a propagării noului coronavirus și creșterea capacității din secțiile ATI unde sunt tratați bolnavi cu Covid-19: “Numărul paturilor ATI a scăzut de la începutul anului până acum, deși am spus clar că nu vreau. Unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi ATI (…) De aceea am cerut foarte clar și urgent să crească numărul de paturi la 1.600. Resursele nu lipsesc. Toate ministerele și mai ales Ministerul Sănătății are resurse pentru a crește numărul de paturi”.