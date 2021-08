Prima ședință a Comitetului pentru implementarea României Educate: Se schimbă finanțarea școlilor – finanțarea per elev, combinată cu cea per formațiune

de Vladimir Ionescu , 26.8.2021

Hotărârea de guvern cu programul de implementare a proiectului România Educată va fi adoptată până pe 10 septembrie, a anunțat joi ministrul Educației, Sorin Cămpeanu. Documentul va conține 10 capitole privind implicarea ministerelor, pe competențe partajate, a adăugat oficialul, după prima ședință a Comitetului de lucru înființat pentru implementarea României Educate, strategia de țară în domeniu valabilă până în 2030.

“România Educată e în PNRR, și anunț și pe această cale că PNRR va fi aprobat la finalul lunii septembrie, suntem in grafic cu PNRR,” a declarat premierul Florin Cîțu, care a prezidat ședința Comitetului.

Consilier prezidențial: Avem o urgență de tip demografic

Consilierul prezidențial Ligia Deca a avertizat că România nu-şi permite să mai piardă niciun copil din sistemul educaţional, având în vedere estimările alarmante privind trendul demografic: Avem şi o urgenţă de tip demografic, dacă trendul actual se păstrează, populaţia României ar putea scădea sub 16 milioane de locuitori în anul 2050. De asemenea, procentul de tineri în procentul populaţiei este scăzut, ceea ce ne conduce la nevoia de a sprijini fiecare copil din România. Mai pe româneşte – nu ne putem permite să pierdem niciun copil, ne dorim ca fiecare dintre ei să devină cetăţeni activi care să ducă mai departe societatea în contextul pe care ni-l dorim, în context european, în context democratic şi aşa mai departe.

Sistem mixt de finanțare

Ministrul Cîmpeanu a anunțat joi că se modifică modelul de finanțare: “Având în vedere că finanțarea per capita a fost foarte bună, dar și-a arătat limitele. Una din propunerile pe care mi le asum va fi combinarea sistemului de finanțare per elev cu sistemul de finanțare per formațiune. Pentru că sunt situații, mai ales în mediul rural, sunt clase cu 5, 6, 7, 8 elevi, pentru că nu sunt mai mulți, și beneficiind de finanțare per capita, sigur că finanțarea pentru acei copii va fi de 4-5 ori mai mică decât finanțarea dintr-o școală din mediul urban.

Or, noi trebuie să plătim profesorii cel puțin la fel, pentru că vrem aceeași calitate. Asta nu se poate cu o finanțare de patru – cinci ori mai mică. Și atunci, să definim foarte clar și foarte înțelept, să prevenim abuzuri, în această combinație de finanțare între finanțare per elev și finanțare per formațiune, acolo unde este nevoie. Sigur că toate astea sunt sub imperativul echității și calității în educație și răspunde și provocării de coborâre a numărului celor care abandoneazăă școala”.

Cele 10 competențe partajate pe ministere

cariera didactică și parcursul profesional

managementul și guvernanța sistemului de educație

finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar

infrastrucutură – aici legaturile sunt puternice cu PNNR

curriculum și evaluare centrată pe rezultate

educația inclusivă si de calitate pentru toți copiii

alfabetizarea funcțională

promovarea educatiei STEAM – prin abordări educationale interdisciplinare, programe de formare continuă

digitalizare

reziliența.

Conform prmeierului, va mai exista o întrunire a Comitetului pe 2 septembrie, iar pe 9 septembrie vor fi pregătite primele acte normative privind acest proiect al şefului statului a cărui implementare a fost asumată de Guvern, prin memorandum.