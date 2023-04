Finanțarea IMM-urilor și particularitățile românești: o analiză în context regional

Principalele surse de finanțare la care au apelat IMM-urile din România anul trecut au fost creditele bancare, creditul comercial și leasing-ul, model similar cu cel din Cehia.

Modelul este diferit de cel din Ungaria, unde granturile și creditele bancare subvenționate au ocupat prima poziție, respectiv Polonia, unde leasingul s-a clasat pe primul loc.

Datele au fost agregate într-un sondajul SAFE, realizat de Comisia Europeană și analizat de Alpha Bank.

”Creditul comercial este a treia cea mai răspândită sursă de finanțare în România, fiind utilizat de 20% și respectiv 18% din IMM-uri în 2022 și 2021.

În Polonia creditul comercial a câștigat teren în 2022 și a devenit a doua cea mai răspândită sursă de finanțare, fiind utilizat de 34% din IMM-uri.

În Cehia și Ungaria această sursă de finanțare este puțin utilizată (doar de către 7% respectiv 3% din firme)”, punctează Ella Kállai, economist șef Alpha Bank România, într-un raport transmis investitorilor.

Costurile operaționale, cea mai presantă problemă pentru companiile din regiune

Cea mai mare dificultate cu care s-au confruntat IMM-urile din România în cursul anului 2022, a reprezentat-o mărimea costurilor operaționale, surclasând lipsa forței de muncă calificate, cererea, reglementările, concurența și accesul la finanțare.

În rând cu România, și în Ungaria și Polonia problema costurilor operaționale a surclasat celelalte probleme precum disponibilitatea forței de muncă calificate. În Cehia, cele două probleme au fost evaluate la același nivel. De notat că în România toate problemele sunt evaluate a fi de mai mare importanță decât în celelalte țări în regiune (Fig.1).

În trimestrele 2-3 din 2022 cele mai utilizate surse de finanțare au rămas linia de credit/ overdraft/ overdraft de card în România, Cehia și Ungaria și leasing-ul în Polonia.

La aceste surse de finanțare au recurs 39% din firme în România, 23% din firme în Cehia, 21% din firme în Ungaria și 40% din firme în Polonia. În 2022 față de 2021, IMM-urile au utilizat mai mult sursele interne, creditul comercial și leasing-ul în România, liniile de credit și granturile în Ungaria, sursele interne în Cehia, creditul comercial în Polonia. Creditul comercial este a treia cea mai răspândită sursă de finanțare în România, fiind utilizat de 20% și respectiv 18% din IMM-uri în 2022 și 2021. În Polonia creditul comercial a câștigat teren în 2022 și a devenit a doua cea mai răspândită sursă de finanțare, fiind utilizat de 34% din IMM-uri. În Cehia și Ungaria această sursă de finanțare este puțin utilizată (doar de către 7% respectiv 3% din firme).

În 2022, la fel ca în anii precedenți, în România majoritatea IMM-urilor (66%) au dorit volume de finanțare externă între 25 mii euro și 1 mil euro, companiile fiind egal împărțite pe tranșele intermediare de 25 mii – 100 mii euro, 100 – 250 mii euro și 250 mii -1 mil euro (Fig. 4).

Aceste volume au fost dorite într-o măsură mai mică în celelalte țări: 49% din firme în Ungaria și 60% din firme în Cehia și Polonia. În România și Cehia spre deosebire de Ungaria și Polonia relativ puține firme doresc finanțări mici (sub 25 mii euro): 7% din companii în România și 6% din companiile în Cehia, comparativ cu 19% din companiile în Ungaria și 16% în Polonia.

Finanțare externă: România și Polonia, ponderi duble ale companiilor care doresc finanțare externă față de Ungaria și Cehia

Ponderea companiilor fără limitări în obținerea finanțării din surse externe a fost dublă în România și Polonia comparativ cu Ungaria și Cehia, cu toate că ponderea acestor companii a scăzut abrupt în 2022 în toate țările. Pentru cele mai multe companii din România (40%), Cehia (37%), Polonia (35%), Ungaria (23%) principalul obstacol în obținerea finanțării din surse externe a devenit costul finanțării (Fig. 5). Cu toate acestea, excluziunea de la finanțare nu s-a înrăutățit, ponderea companiilor fără finanțare disponibilă s-a menținut la nivelul anului anterior și doar în România sub nivelul de dinainte de pandemie.

Comisia Europeană monitorizează accesul la finanțare al IMM-urilor prin intermediul sondajului SAFE

(Survey on the access to finance enterprises) realizat în parteneriat cu Banca Centrală Europeană în

perioada septembrie – octombrie a fiecărui an.

***