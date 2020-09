Federal Reserve va ține dobânda cheie aproape de zero cel puțin până în 2023

de Adrian N Ionescu , 17.9.2020

Federal Reserve (Fed, banca centrală a SUA) a anunțat că va păstra dobânzile de politică monetară aproape de zero până când inflaţia va depăşi convingător ţinta oficială de 2%.

Pe de altă parte, Fed se așteaptă ca inflația să rămână sub acest prag până în 2023.

„Ceea ce spunem este că ratele (dobânzii) vor rămâne în mod accentuat stimulative până când relansarea economiei va fi ajuns suficient de departe”, a spus Jerome Powell, președintele Fed, citat de Reuters, după ședința Comisiei de operațiuni de piață deschisă (FOMC) a FED, care ia deciziile de politică monetară.

Fed a mai anunțat că a început tranziția la noua politică monetară, care urmărește țintirea unei inflații medii și, astfel, susţinerea economiei să creeze locuri de muncă o perioadă cât mai lungă posibil.

Fed anticipează că economia americană se va contracta cu 3,7% în acrst an, cu mult sub scăderea de 6,5% prognozată în iunie. Rata şomajului, care în august a atins 8,4%, ar urma să scadă la 7,6% la sfârşitul acestui an.

Vor continua achiziţiile actuale de obligaţiuni guvernamentale cel puţin la nivelul actual de 120 de miliarde de dolari pe lună, dar a descris obiectivul ca făcând parte din asigurarea unor condiţii financiare flexibile în viitor.

Ratele dobânzii de politică monetară a Fed sunt de 0% – 0,25%. Bilanțul Fed este de circa 7.000 miliarde de de dolari, din luna mai.