Extinderea rețelei de gaze în PNRR – Experții Ministerului Energiei trimiși la Bruxelles să explice că România va produce hidrogen

de Razvan Diaconu , 28.4.2021

România va încerca să convingă Comisia Europeană să accepte finanțarea extinderii rețelelor de gaze cu fonduri PNRR cu argumentul că are capacitatea de a produce hidrogen pe care îl va injecta în rețeaua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei, într-un interviu pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, Transgaz lucrează la investiţii pentru a putea prelua un amestec de gaz şi hidrogen, iar Romgaz, în parteneriat cu GSP Power, vor construi la Halânga, până în 2023, o unitate pentru producţia de hidrogen.

La începutul săptămânii, ministrul Gristian Ghinea a spus că la Bruxelles există rezerve în ceea ce privește finanțarea europeană de 600 de milioane de euro propusă prin PNRR pentru extinderea rețelelor de gaze.

Virgil Popescu spune că experţii din Ministerul Energiei vor mearge la Bruxelles pentru a arăta că aceste conducte vor transporta în viitor un mix de gaze, nu doar gaz natural.

“Anul trecut am început un program de investiţii şi am reuşit să convingem Comisia Europeană şi-mi aduc aminte cât am discutat cu ministrul Fondurilor Europene de anul trecut, cu domnul Marcel Boloş, cum să facem să-i convingem pentru că efectiv nu voiau să ne aprobe să folosim banii din POIM pentru reţelele de gaze.

Am reuşit să-i convingem să înţeleagă că România are nevoie de distribuţia de gaze şi reţelele care se vor construi din acele 250 milioane de euro pentru care am primit aprobare anul trecut vor fi reţele de gaze inteligente, contorizarea va fi inteligentă, va fi altceva decât reţelele de gaze pe care le aveau deja distribuitorii în gestiune sau le folosesc românii în acest moment. Deci am reuşit pe un concept nou.

Ne dorim ca şi în continuare, prin PNRR, să avansăm de la acest concept de reţele inteligente la cele care folosesc un mix de gaz natural şi gaze verzi, hidrogen sau alt tip de gaz verde, pentru că acesta este viitorul: hidrogen în amestec cu gazul natural. Este nepoluant şi are capacitate calorică mult mai mare şi poate scădea inclusiv consumul”, a explicat Virgil Popescu.

“Îmi doresc să facem aceste reţele de gaze cu bani din PNRR. Înţeleg că au existat nişte discuţii ale colegului meu, domnul Ghinea (Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene – n.r.), s-au pus întrebări tehnice şi o să explicăm celor de la Comisia Europeană cum România, în anul 2026, o să facă aceste reţele şi să le arătăm că avem inclusiv capacitatea de a produce hidrogen şi a injecta în amestec acel hidrogen după staţia de măsură şi reglaj a Transgazului”, a mai spus Virgil Popescu.

Potrivit ministrului, în urmă cu doi ani, 36% din populaţie era racordată la sistemul de gaze şi, în ultimii ani, ponderea a crescut peste 40%.