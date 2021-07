Explozie urmată de incendiu la rafinăria Petromidia – un muncitor decedat, alți 5, răniți

de Vladimir Ionescu , 2.7.2021

UPADTE 14.50: Cadavrul muncitorului dispărut a fost găsit de pompieri.

UPDATE 14.05: Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat că nu se cunoaște cauza incidentului. „Avem o persoană cu arsuri grave preluată de SMURD, două persoane cu leziuni uşoare şi o persoană dispărută”, a anunţat şeful DSU.

“Este foc deschis aici, se luptă şi cu spumă. Nu ştim cauza acum, important e să controlăm situaţia”, a mai spus raed Arafat.

UPDATE 13.50: Bilanţul victimelor a urcat la cinci, iar o a șasea persoană este dispărută.

ISU a transmis că un rănit, cu arsuri pe 45% din suprafaţa corpului a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital.

Victima cu arsuri pe față a fost și ea transportată la spital.

Un al treilea rănit are traumatism la picior, altul are un traumatism lombar, o altă victimă a suferit arsuri minore, iar o a șase persoană este dispărută.

UPDATE 13.45: Compania Rompetrol a transmis prima reacție, printr-un comunicat de presă:

”In cursul acestei zile, a avut loc un incident pe platforma rafinariei Petromidia, in cadrul instalatiei de hidrofinare petrol motorină (HPM).

Conform procedurilor interne de gestionare a situatiilor de criza, procesele tehnologice din cadrul rafinariei au fost sistate in conditii de siguranta. In acest moment, echipele de interventie actioneaza pentru controlul si stingerea incendiului. Vom revenim cu mai multe detalii, in cel mai scurt timp.

Multumim autoritatilor pentru profesionalismul si promptitudinea cu care au reactionat la acest incident”.

UPDATE 13.30: Din primele informații transmise Centrului Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) din cadrul Ministerului Sănătății, în urma exploziei de la Rafinăria Petromidia Năvodari s-au înregistrat trei victime:

o persoană cu arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corporală și care este transportată cu elicopter SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru stabilizare și evaluareâ

o victimă cu traumatism lombar

o victimă cu arsură la nivelul feței

UPDATE 13.00: Incendiul se manifestă la o instalaţie de transport petrolier, iar în acest moment salvatorii acţionează pentru închiderea robineţilor şi întreruperea alimentării cu combustibil.

Sunt trei victime, dintre care două cu arsuri, conform ISU.

UPDATE: Este exclusă apariția unei a doua explozii, anunță autoritățile, iar norul începe să se disipeze.

UPDATE: Ministrul Mediului, Tancsoz Barna, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că norul de fum de la Petromidia se deplasează spre mare şi nu spre ţărm, dar impactul asupra mediului poate fi major.

Din primele informaţii, incendiul se manifestă violent, scrie Agerpres.

****

Știrea inițială:

O explozie urmată de incendiu s-a produs, vineri, la Rafinăria Petromidia din Năvodari. Doură persoane au fost rănite, iar autoritățile au declanșat planul roșu de intervenții.

„Persoanele sunt arse pe față, nimic grav. Vom face o reevaluare. A fost dat mesaj prin RO-Alert. Turiștii nu sunt afectați. Echipajele sunt acolo”, a declarat prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, la Digi24.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, din primele informaţii, o persoană a fost rănită, suferind arsuri de căi aeriene şi pe aproximativ 45% din suprafaţa corpului. ISU a anunţat că mai există o persoană rănită.

Pentru gestionarea incidentului, la fața locului au fost trimise opt autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD şi o unitate de terapie intensivă mobilă.

De la ISU Tulcea, ISU Călăraşi, ISU Ialomiţa, ISU Brăila se vor deplasa câte două autospeciale, iar de la ISU Brăila va veni şi un autocamion cu 2.000 litri substanţă de stingere.

Petromidia este cea mai mare rafinărie din România.și este operată de Rompetrol Rafinare. Este deţinută de KMG International (54,63%) şi de statul român prin Ministerul Energiei (44,69%).

Rompetrol este principala marcă a KMG International, grup deţinut de KazMunayGas, compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan.

La Petromidia s-au procesat anul trecut procesat 4,8 milioane de tone de materii prime (1,16 mil. tone de benzină şi peste 2,6 mil. tone de motorină şi combustibil de aviaţie)