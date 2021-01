Erste: BNR ar putea reduce din nou dobânda cheie de politică monetară, la 1% pe an

de Alexandra Pele , 19.1.2021

Banca Națională a României (BNR) ar putea reduce dobânda cheie cu încă 25 de puncte de bază, la 1% pe an, un nou minim istoric, sunt de părere analiștii grupului Erste, care consideră că o astfel de mutare ar fi posibilă chiar în primul trimestru din 2021.

”Ne așteptăm la încă o tăiere a dobânzii-cheie de politică monetară în acest ciclu de relaxare, la 1%, urmată de o relaxare a condițiilor monetare printr-un management mai lax al lichidității. Se pare că, datorită unui surplus de lichiditate din sistemul bancar, reducerea rezervelor minime obligatorii pe care le anticipam a fost înlocuită de tăierea ratei de dobândă”, notează specialiștii Erste.

În opinia lor, “BNR ajunge din urmă colegii din regiune în ceea ce privește ajustarea ratelor de dobândă, ceea ce deschide calea unei convergențe mai rapide a condițiilor monetare către mediile din Europa Centrală și de Est”.

”Cel mai probabil, o prognoză de creștere economică mai slabă și perspective inflaționiste benigne sunt principalii factori din spatele deciziei, precum și incertitudinile cu privire la traiectoria fiscală pe termen mediu”, punctează ei.

Analiștii Erste sunt de părere că o eventuală nouă tăiere a dobânzii cheie va fi motivată de nevoia de a stabiliza cursul leu-euro.

Consiliul de Administrație al BNR a decis vineri reducerea ratei dobânzii de politică monetară până la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 18 ianuarie 2021. Ca urmare, ROBOR a consemnat scădere puternice.

Totodată, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 % pe an, de la 1,00% pe an, și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 1,75% pe an de la 2,00% pe an.

Decizia ”a fost determinată de decelerarea recentă a presiunilor inflaționiste (spre minimul din toamna anului 2017), precum și de perspectiva menținerii inflației în intervalul țintit de banca centrala în trimestrele următoare”, a explicat Andrei Rădulescu, directorul de analiză macroeconomică al Băncii Transilvania.

Pe de altă parte parte, BNR are în vedere și riscurile privind inflația, care ”decurg din conduita viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri (…) care să jaloneze coordonatele necesarei consolidări fiscale ce va fi probabil inițiată în acest an, potrivit unor măsuri anunțate recent de Guvern”, explică un comunicat al băncii centrale

”Consolidarea se cere a fi sprijinită de absorbția fondurilor europene alocate României prin pachetul de redresare economică și prin bugetul multianual agreate la nivelul UE”, atrage atenția BNR.

”Importante sunt și incertitudinile asociate liberalizării începând cu 1 ianuarie 2021 a pieței energiei electrice pentru consumatorii casnici, cu potențiale implicații mai pronunțate asupra dinamicii IPC”, mai spune BNR.