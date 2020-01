Emmanuel Macron cere un compromis, dar nu renunță la reforma pensiilor. Sindicatele amenință cu extinderea grevelor

de Iulian Soare , 2.1.2020

Preşedintele francez Emmanuel Macron nu renunță la reforma pensiilor, însă i-a cerut premierului Edouard Philippe să găsească un compromis rapid cu organizaţiile sindicale, pentru a se depăși criza declanșată în urmă cu aproape o lună.

În discursul de Anul Nou, președintele Macron a anunțat că va duce “până la capăt” reforma și chiar o va accelera: “Reforma pensiilor va fi dusă până la capăt pentru că este un proiect al justiţiei şi al progresului social (…) Înţeleg cât de mult pot afecta deciziile luate şi suscita temeri şi opoziţii. Trebuie ca doar pentru asta să renunţăm să ne schimbăm ţara şi viaţa noastră de zi cu zi? Nu! Căci aceasta ar însemna să-i abandonăm pe cei pe care sistemul i-a abandonat deja, ar însemna să ne trădăm copiii, pe copiii lor, care ar avea atunci de plătit preţul renunţărilor noastre. Din acest motiv, reforma pensiilor va fi dusă până la capăt (…) Sunt conștient că schimbările pot fi adesea neliniștitoare. Îngrijorările nu pot duce însă la inacțiune, deoarece sunt prea multe de făcut. Nu voi cădea în pesimism sau paralizie.”

Franța este zguduită de aproape o lună de ample proteste, după ce guvernanții au a nunțat că actualul “sistem bizantin al pensiilor”, cu 42 de scheme speciale (pentru muncitorii din transporturi, utilități, pentru notari și chiar pentru artiștii Operei etc.) va dispărea.

Noul sistem, bazat exclusiv pe contribuții, va garanta o pensie minimă de 1.000 de euro, celor cu o carieră completă, adică stagiu integral de contribuții și ajunși la 62 de ani. Reforma presupune o perioadă de tranziție și se va aplica doar persoanelor născute începând cu 1975.

Reacția sindicatelor: Greve în toată țara

Propunerea de compromis a președintelui Macron a fost respinsă imediat de sindicate.

Philippe Martinez, liderul CGT, confederație ce curpinde lucrătorii din transporturi, cei mai activi în aceste proteste, a chemat la “grevepeste tot”.

“Avem impresia că președintele este blocat în bula sa… care are impresia că totul este OK în țară… Chemăm francezii să intre în grevă în toată țara (…) Semnalul de alarmă trebuie să fie mai puternic,” a spus liderul de sindicat, citat de Financial Times.

O nouă rundă de negocieri cu sindicatele va avea loc pe 7 ianuarie, dar noi manifestații împotriva reformei pensiilor sunt deja programate pentru 9 ianuarie.

Sprijinul pentru greve s-a diminuat ușor, dar suportul pentru acestea depășea încă 50% într-un sondaj realizat înaintea Crăciunului.

de asemenea, joi, 1 ianuarie, doar 7,7% din personalul SNCF (căile ferate franceze) se afla în grevă, comparativ cu peste 50%, pe 5 decembrie, când au fost declanșate acțiunile de protest.

Liderul stângii extremiste: Este o declarație de război

Luni, într-un editorial publicat pe site-ul publicaţiei “Liberation”, 17 deputaţi din aripa stângă a majorităţii au emis rezerve cu privire la această vârstă-pivot, cerând “soluţii alternative”.

Opoziția a reacționat însă mult mai dur după declarația din noaptea de Anul Nou.

“Acestea nu sunt urări de bine, ci o declaraţie de război milioanelor de francezi care îi refuză reforma. Tot restul discursului sună fals şi găunos. Un extraterestru a vorbit”, a comentat pe Twitter Jean-Luc Melenchon, liderul Franţei Nesupuse, formațiune de extrema stângă.