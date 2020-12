Efectul pandemiei asupra comerțului exterior în UE: România – la export ca occidentalii, la import ca țările din regiune. Rezultatul – deficitul comercial expandat, ca la nimeni

de Marin Pana , 20.12.2020

România este singura țară din regiune cu deficit comercial major și înrăutățit pe primele zece luni din 2020, potrivit datelor Eurostat. Astfel, la un declin mai mare al exporturilor (-12%) față de cel al importurilor (-9%), am depășit deja pragul de 15 miliarde euro minus în schimburile externe.

Singurele state din regiunea noastră care au avut deficit comercial pe anul în curs sunt Bulgaria și Croația, aflate pe ultima linie dreaptă în adoptarea monedei unice europene.

Spre deosebire de noi, acestea au reușit să reducă decalajul dintre exporturi și importuri. Adică -7% la export față de -11% la import pentru Bulgaria (care s-a apropiat de echilibru în schimburile comerciale), respectiv -5% la export dar -10% la import pentru Croația.

Departe de modelul polonez

Toate celelalte state din regiune au avut rezultate ușor pozitive în comerțul exterior, în pofida pandemiei, iar Polonia a reușit chiar să profite la acest capitol de pe urma crizei economice apărute și și-a îmbunătățit spectaculos soldul pozitiv, cu aproape 9 miliarde euro în intervalul ianuarie-octombrie.

Cehia, economie care are un PIB aproape identic cu al nostru ( la o populație considerabil mai redusă) nu a făcut altceva decât să mai reducă ușor excedentul comercial cu care s-a învățat cum ne-am învățat noi cu deficitul. Element de culoare și reflecție, minusul nostru „tradițional”, corespunde cu plusul lor uzual.

Am inclus pentru referință și state occidentale, pentru a sesiza că noi ne-am comportat la import de parcă am fi fost Germania (stat care și-a redus din uriașul excedent comercial și tot a mai bifat un plus de tip „cehesc” – deși, în fapt, ar fi invers – de peste 150 miliarde euro). Dar am redus exporturile ca și majoritatea verilor latini, exact cu același procentaj ca și Italia, Spania și Portugalia.

Unde, din nou apar diferențe majore, italienii având excedent în creștere ( de la circa PLUS 46 miliarde euro la PLUS 50 miliarde euro) iar spaniolii și portughezii deficite mai mici decât ale noastre, în scădere pronunțată față de anul 2019. Spania a ajuns de la -29,4 miliarde euro la -13,4 miliarde euro, contracție majoră, iar Portugalia, și ea cu un PIB similar cu al nostru, a reușit să reducă peste patru miliarde euro din deficit.

Noi, mai francezi ca model și balcanici pe stil grecesc din fire, am luat cam ce era mai puțin bun din toate părțile. Ne-am individualizat prin majorarea consumului alimentat din exterior și finanțat prin împrumuturi masive la vremuri de criză. Ceea ce a impus o echilibristică dificilă pentru păstrarea parametrilor macroeconomici în limite acceptabile.

Astfel, majorarea artificială a nivelului de trai fără eficientizarea schimburilor externe nu are acoperire iar rezultatele pe tipic francez (păstrând proporțiile, din păcate și de dezvoltare) se vor vedea în ajustarea de tip (aproape) grecesc. Care se conturează dacă nu conștientizăm situația și nu luăm măsuri urgente. Fie și în ceasul al 12-lea.