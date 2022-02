EDP Renewables, profit net de 655 de milioane de euro

Prezent şi în România, al patrulea producător mondial de energie regenerabilă – EDP Renewables – a realizat anul trecut un profit net de 655 de milioane de euro, scrie News.ro.

„EDP ​​Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea producător mondial de energie regenerabilă, a realizat un profit net de 655 de milioane de euro în 2021, cu 18% mai mult decât în ​​anul precedent. Portofoliul administrat de companie la finalul lui 2021 însumează 13,6 GW, din care 12,5 GW sunt consolidaţi şi 1,1 GW capitaluri proprii consolidate (Spania, Portugalia, SUA şi Offshore)”, anunţă grupul.

EDPR a adăugat anul trecut 2.584 MW de capacitate energetică eoliană şi solară, din care 2.273 MW consolidate complet, în special 682 MW în Europa, 1.204 MW în America de Nord, 359 MW în Brazilia şi 28 MW în APAC. Capitalul propriu consolidat a crescut cu 311 MW pe fondul proiectelor offshore care au intrat în exploatare.

EDPR a încheiat vânzarea unei participaţii de 80% din portofoliul eolian operaţional de 405 MW, vânzarea a unei participaţii de 80% dintr-un proiect solar de 200 MWac şi vânzarea unui pachet de 100% acţiuni dintr-un proiect eolian B&T de 302 MW în SUA.

În Europa, EDPR a încheiat vânzarea unui portofoliu eolian de 221 MW în Portugalia. Per total, variaţia netă a portofoliului consolidat al EDPR a fost de +1.411 MW.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

„În ciuda contextului dificil în care a trebuit să funcţionăm în 2021, EDPR a înregistrat o creştere record. Aceste cifre reflectă progresul nostru constant în atingerea obiectivelor stabilite în planul strategic”, spune Miguel Stilwell d’Andrade, CEO al EDP şi EDP Renewables.

EDPR a raportat venituri totale de 1,758 miliarde euro în 2021, cu 2% mai mari decât în anul precedent. Impactul capacităţii suplimentare MW (+198 milioane euro pe an), împreună cu preţul mediu de vânzare mai ridicat (+33 milioane euro pe an; ex-Sell-down) nu au fost decalate de resursa regenerabilă uşor mai mică (-12 milioane euro pe an), de tranzacţii de vânzare în jos sau de traducere valutară nefavorabilă.