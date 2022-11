Economia de Război și Factura de Pace: au apărut CRONICILE 84. Titlurile și autorii

A apărut nr. 84 (al 17-lea, socotindu-se în sens invers) al revistei (exclusiv print) CRONICILE Curs de Guvernare:

Din cele 192 de pagini, 28 sunt alocate unei serii de 7 analize (așa numita secțiune de cover – dă titlul copertei) care focalizează pe marea problemă a momentului:

Statele și-au setat economiile pe configurație de război, prin măsuri care nu se iau în alte tipuri de crize. Statele interviu în economii, piețele devin politice, iar presiunea acumulată acum va schimba paradigma și modelul economic mondial: tocmai se completează factura păcii

Citiți mai jos 3 informații privind temele acestui număr:

Sumarul: o listă a titlurilor, interviurilor și autorilor numărului 84 al CRONICILOR și

Contextul analizat de acest număr al CRONICILOR – în cele 192 de pagini împărțite pe 10 secțiuni.

Din sumarul CRONICILOR nr. 84 – câteva titluri și autori:

-, „Statul s-a întors. Guvernele au mână liberă să salveze economiile, dar asta e și periculos”. Interviu cu Fabian Zuleeg, director executiv EPC Bruxelles

-, „Călăreții Apocalipsei” care vor șterge datoriile acumulate acum – Valentin Lazea

-, Cine a tăiat buricul dintre Rusia și Germania

-, Reîntoarcerea dreptei. Liberali, iliberali, populiști – Alexandru Lăzescu

-, Europa dintre SUA, China și Germania: strategic și economic. Interviu cu Daniel Fiott, coordonatorul programului de Defence and Statecraft de la Brussels School of Governance (BSoG)

-, UE: problemă sau soluție?

-, 3 șocuri care configurează o economie de războiu – Mircea Coșea

-, Vremea taxelor pe profiturile excepționale: solidaritate de moment vs obiective pe termen lung – Vlad Boeriu

-, Xi reloaded și strategia Biden

-, Bugetele României, în turbionul crizelor – Ionuț Dumitru

-, Cine alungă Generația Z

-, Economia românească, în umbra războiului – aspecte mai puțin vizibile – Alexander Milcev

-, Nobelii: între Neanderthal și crizele moderne

-, Război? Ce fac nealiniații. De la ambiguitatea conjuncturală la neutralitatea toxică

-, Un cod fiscal simplu pentru mulți ani complicați – Gabriel Biriș

-, China se întoarce în pumnul unui singur om

-, România a devenit un hub de know-how pentru industria regenerabilă din Europa. Interviu cu Sebastian Enache, Business Development Manager MONSSON

-, O Zeitenwende și pentru America: noua paradigmă a competiției strategice

-, Ne-am descurcat fără Bruce Willis

-, „Ne-pacea” informațională – Alina Bârgăoanu

-, De ce își importă România carnea din farfurie. Interviu cu Sorin Minea, președinte Romalimenta

-, Dezastrul din administrația publică: performanța, distrusă de politică

-, Toamna lui Musk. Elon Musk

-, Up, up and upper! Agricultura în medii controlate – Varujan Pambuccian

-, Fuga din Paradis

-, Bestia inflației se îngrașă din puterea de cumpărare – Adrian Codîrlașu

-, Războiul dolarului cu toate statele: inclusiv cu Statele Unite

-, Vremurile bune și oamenii lor – Cristian Grosu

Și altele, multe alte titluri în acest număr ..

Cele 10 secțiuni ale acestui număr:

1, Cât de negru e dracul (Secțiunea ”Texte și Pretexte”)

2, Un Buget ”din ăla” (Secțiunea ”Diagnoze”)

3, În spatele frontului (Secțiunea ”În cunoștință de cauză”)

4, Cine alungă Generația Z (Secțiunea ”Capitalul uman”)

5, Economia de Război și Factura de Pace (Secțiunea ”Chestiunea”)

6, În rând cu lumea (Secțiunea ”Cum ieșim din Lumea a doua”)

7, Fuga din Paradis (Secțiunea ”Războiul timpurilor”)

8, Țară mică, câteva mese.. (Secțiunea ”Live report”)

9, UE: problemă sau soluție (Secțiunea ”Scena internațională”)

10, Xi reloaded și strategia Biden (Secțiunea ”Cronicile altora”)

