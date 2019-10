Echipa Orban la audieri / Florin Cîțu, propus la Finanțe, nu a obținut avizul comisiilor reunite

de Razvan Diaconu , 29.10.2019

Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament nu au avizat marți propunerea pentru Ministerul de Finanțe, Florin Cîțu. Votul a fost egal – 19 pentru, 19 împotrivă- deci propunerea nu a întrunit majoritatea.

Audierea s-a desfășurat într-o atmosferă foarte dificilă, în special Eugen Teodorovici și Daniel Zamfir intervenind constant și acoperindu-i și pe cei care puneau întrebări, dar și răspunsurile lui Florin Cîțu.

”Mulțumesc colegilor din Comisia de Buget din Senat cu care am avut o colaborare foarte bună. Dacă uneori m-am mai aprins și am fost dur, îmi cer scuze. Sunt conștient că în noua mea poziție trebuie să am răbdarea de a asculta toate opiniile, chiar dacă poate că nu voi fi de acord cu toate. Guvernul Orban este unul de tranzitie și trebuie evaluat prin acest filtru. Intrăm într-o nouă etapă în care avem un singur obiectiv: eradicarea sărăciei din România. Numai într-o Românie liberală se poate asigura bunăstarea cetățenilor. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este rectificarea bugetară. Îmi pastrez opinii. Vă anunț din start ca ușa mea va fi pentru dumeavoastră deschisă” a spus la începutul audierii Florin Cîțu.

”Vom elimina supraimpozitarea contractelor part-time, vom elimina complet TVA defalcat. Vom lăsa agenții economici să aleagă dacă vor impozit pe venit sau pe profit. Mă voi lupta cu toate puterile ca nici un cetățean român să nu-și piardă drepturile deja câștigate. Vom avea criterii de performanță la construirea acestui buget. La apărare vor fi cei 2% alocați, dacă e posibil chiar mai mult. La educație avem o promisiune de a merge către 6%, ca preferință personală vă spun că ar trebui să meargă și spre investiții, nu doar salarii. Am fost informat că există la MFP o schiță de buget pentru 2019. De acolo vom pleca, dar trebuie să luați în considerare că va fi un buget de tranziție”, a precizat senatorul liberal în legătură cu proiectul de buget 2020 pe care îl va propune Parlamentului spre aprobare.

Primii audiați în comisii au fost:

9.00 – Marcel Boloș, propus la Fonduri Europene, audiat în comisiile parlamentare pentru Afaceri Europene.

10.00 – Victor Costache, propus la Ministerul Sănătății, audiat în Comisiile reunite pentru sănătate.

Programul de marți al audierilor continuă cu:

12.00 – Bogdan Gheorghiu, propus ministru al Culturii, audiat în Comisiile reunite pentru cultură ale Camerei Deputaților și Senatului.

13.00 – Nicolae Ciucă, propus la Ministerul Apărării, audiat în Comisiile reunite pentru apărare.

14.00 – Marcel Vela, propus pentru portofoliul Interne, audiat în Comisiile reunite pentru apărare.

15.00 – Adrian Nechita Oros, nominalizat ministru al Agriculturii, audiat în Comisiile reunite pentru agricultură

15.00 – Costel Alexe, propus la Ministerul Mediului, audiat în Comisiile reunite pentru Mediu.

Audierile continuă miercuri, iar votul pentru noul guvern este programat luni, 4 noiembrie.