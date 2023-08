Duritatea regulilor de trecere la mașinile electrice în UK: Guvernul britanic – sub presiunea industriei auto de-a le relaxa

Secretarul britanic pentru Afaceri și Comerț, Kemi Badenoch, încearcă să-și convingă colegii din cabinetul condus de premierul Rishi Sunak să relaxeze noile reglementări privind mașinile electrice, incluse în planul pentru atingerea obiectivului zero net până în 2030.

Constructorii de automobile din Marea Britanie ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 15.000 de lire sterline pentru fiecare mașină vândută dacă nu vor atinge ținta de producție pentru vehicule electrice în cursul anului viitor.

Badenoch, despre care Politico spune că este o stea în ascensiune în Partidul Conservator vizând chiar poziția de lider al partidului, a discutat cu ceilalți membrii ai cabinetul despre riscurile impunerii unor măsuri atât de dure și pe termen scurt. Intervenția ei vine după un efort de lobby concertat al liderilor din industria auto îngrijorați că Marea Britanie nu e pregătită pentru o trecere atât de rapidă la vehicule electrice.

Penalitățile vor fi impuse producătorilor auto dacă până anul viitor nu vor reuși ca cel puțin 22% din vehiculele care ies de pe liniile de asamblare din 2024 să fie electrice.

Lobby al industriei auto

Patronatul de ramură susține că, totuși, obiectivele trebuie reduse și întinse pe o perioadă mai lungă de timp, deorece nu sunt făcute suficiente progrese în instalarea stațiilor de încărcare și în extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice, condiții esențiale pentru a stimula cererea din partea clienților.

Președintele diviziei britanice a Ford, Tim Slatter, a spus că planurile firmei sale de a comercializa nouă modele noi de mașini electrice în Regatul Unit până în 2025 „vor fi mult îngreunate” dacă programul vehiculului cu emisii zero (ZEV) nu este modificat. În forma actuală, programul reprezintă „o amenințare” pentru afacerile și planurile de investiții ale Ford UK, a avertizat el.

Slatter și alți reprezentanți de top ai industriei britanice au găsit în mod clar un interlocutor receptiv în persoana secretarului de stat.

„Honda și Toyota nu sunt singurii constructori care au exprimat îngrijorări”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Badenoch referitor la termenele strânse impuse pentru conformare, „Kemi a împărtășit cu colegii din Cabinet aceste îngrijorări”, a adăugat el.

Producția de vehicule electrice și hibride în Marea Britanie a ajuns la un nivel record în prima jumătate a anului, urcând cu 71,1% față de aceeași perioadă din 2022, conform datelor publicate luni. Mai mult de o treime din aceste mașini (37,8%) sunt vehicule 100% electrice.

Dar programul vehiculului zero emisii (ZEV) va stopa această creștere, a spus Mike Hawes, directorul executiv al grupului britanic de lobby al industriei auto Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), și este „o măsură anticoncurențială” care prevede amenzi „prea mari”.

Amenzi de 15.000 lire sterline pe fiecare mașină vândută

Despre această problemă, purtătorul de cuvânt al lui Badenoch a spus: „Dacă marile companii de automobile care angajează mii de oameni spun că există o problemă, atunci este treaba ei să caute modalități de a rezolva această problemă”.

Sistemul de amenzi și termene impuse în programul ZEV este „incredibil de complicat”, a mai spus Hawes.

Un draft al programului pus în consultare în martie arată că producătorii vor fi amendați cu 15.000 de lire sterline pentru fiecare autoturism sau 18.000 de lire sterline pentru fiecare dubă care vor fi vândute sub pragul de 22% începând cu 2024. Amenda va crește până la 80% în 2030, anul în care guvernul și-a propus să interzică vânzările de automobile noi cu motoare termice.

În cadrul programului, producătorii care nu pot respecta termenele pot achiziționa de la alți producători aflați în avans certificate. De asemena se poate apela la credite bancare pentru achiziția de certificate pentru producția viitoare, cu condiția ca după primii trei ani să exceadă targetul impus, pentru a returna certificatele.

Hawes a declarat că dorește ca în luna august să fie definitivat programul urmat de normele de aplicare, astfel înct să devină operațional din ianuarie.

Investiții de 13,5 miliarde lire în stații de încărcare

Programul ZEV este menit să „ofere o dimensiune a volumului de producție destinat investitorilor în infrastructură” pentru a realiza stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice, a spus seful Ford, însă potențialii clienți se plâng că „cel mai mare obstacol în calea achiziționării unui autovehicul electric îl reprizintă lipsa punctelor de încărcare”, a adăugat el.

„Deficitul de infrastructură” amenință să tempereze apetitul consumatorilor, a spus Slatter, în timp ce Hawes a cerut „ținte obligatorii privind construcția infrastructurii”.

Marii constructructori auto din UK, incluzându-i pe Jaguar Land Rover, Nissan, Stellantis și Toyota, au avertizat încă de anul trecut că Regatul Unit are nevoie de 2,3 milioane de stații de încărcare în locuri publice pentru a-și atinge obiectivul propus pentru 2030.

Costurile s-ar ridica la 13,5 miliarde lire sterline, sumă care conține și conexiunea fizică la rețeua de distribuție energie electrică.

Până la 1 aprilie 2023 în UK existau 44.000 de încărcătoare publice, conform datelor guvernamentale. Dintre acestea, 13.500 sunt „încărcătoare de stradă”.

Discuțiile privind programul ZEV vine pe fondului unei dezbateri aprinse în interiorul partidului Conservator aflat la guvernare cu privire la eforturile Marii Britanice de a reduce la zero emisiile de carbbon până în 2050. Premierul Rishi Sunak a dublat luni cantitățile de petrol și gaze extrase din Marea Neagră, declanșând furia grupărilor ecologiste care îl acuză că deviază de la obiectivul Marii Brutanii în materie de climă.

***