Dragoș Damian / Alex Milcev, te salut cu simpatie. Nimeni nu vrea România și Bulgaria în Spațiul Schengen

Alex, haide sa ne imaginam ca firma Frohe Weihnachten GmbH din Munchen comanda lampioane de Craciun la firma 快乐假期有限公司* din Shanghai.

Transportator este compania tailandeza บริษัท คาล์ม ซีส์ จำกัด**.

Care are doua variante de transport, initial maritim catre doua porturi, ambele situate in Spatiul Schengen, iar de acolo transport rutier.

Varianta 1

Shanghai – Hamburg distanta maritima 12277 mile nautice, timp de navigatie = 51,2 zile (ports.com) Timp de descarcare in port = 12 zile (decembrie 2022) Hamburg – Munchen distanta rutiera 776 km timp de condus 0,5 zile, la medie de 70 km/h (distante.ro) Total = 63,7 zile Cost pentru container = 8000 $

Varianta 2

Shanghai – Constanta distanta maritima 9465 mile nautice, timp de navigatie = 39,5 zile (ports.com) Timp de descarcare in port = 4 zile (noiembrie 2022) Constanta – Munchen distanta rutiera 1706 km timp de condus 1 zi, la medie de 70 km /h (distante.ro) Total = 44,5 zile Cost per container = 6400 $

Este lesne de inteles ce va alege firma tailandeza.

Alex, nimeni nu ne vrea in Schengen, Austria s-a “sacrificat” pentru Romania iar Olanda pentru Bulgaria. Croatia e inofensiva, fara porturi comerciale de gabarit, tara turistica fermecatoare, s-a filmat acolo Game of Thrones.

Restul scenariilor sunt, in marea majoritate, off the topic catre paranoide, Romania trebuia sa intre in spatiul Schengen cu mult inainte de razboi, inainte de criza utilitatilor, inainte de criza de materii prime si materiale.

Iar in ce priveste migrarea fortei de munca din afara UE deja intrate in Romania, intr-adevar, foarte probabila odata cu intrarea Romaniei in Spatiul Schengen, asta ar trebui sa fie ultima noastra problema. De peste 10 ani trimitem in Spatiul Schengen, fara a fi parte din el, milioane de romani, am inceput cu cei necalificati, apoi cu cei calificati si acum avem tot ce poate fi mai grav, “brain-drain-ul, pleaca medici, IT-isti si ingineri pe capete.

Si Alex, te rog, nu spune ca e mai complicat de atat, ca nu e, nimic nu este mai putin complicat decat banii. Asadar, incercam si la anul…

* google translate engleza-chineza Happy Holidays Limited

** google translate engleza-tailandeza Calm Seas Limited

***

***