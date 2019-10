Dragoș Anastasiu (AHK) către membrii Camerei: Cota unică nu are nici o șansă de supraviețuire. 400.000 de bugetari vor fi daţi afară

de Vladimir Ionescu , 2.10.2019

Un guvern cu prim-ministru tehnocrat va ajunge la putere în 2020 în România și iniţial va lua măsura disponibilizării a 400.000 de bugetari, le-a spus marți seara, Dragoș Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK), membrilor Camerei.

Ulterior se va lua decizia renunţării la cota unică de impozitare şi adoptarea impozitării progresive, a adăugat Dragoș Anastasiu, citat de Agerpres.

„Cota unică: e o părere personală, eu sunt susţinătorul cotei unice, dar cota unică n-are nici o şansă să supravieţuiască. Repet, nu pot să spun de unde vin discuţiile, dar după părerea mea personală cota unică nu are nicio şansă să supravieţuiască. C-o fi bine, c-o fi rău, nu sunt banii în România! În anii 2020, 2021, 2022 şi aşa mai departe, nu sunt bani pentru a plăti salariile şi pensiile conform actualei Legi a Pensiilor şi a Salarizării Unitare”. Nu sunt bani! a adăugat Dragoş Anastasiu.

Dragoș Anastasiu a spus că toţi politicienii cu care a discutat au în vedere renunţarea la cota unică, însă în prezent niciunul din aceşti oameni politici nu are curaj să renunţe la actualul sistem de impozitare.

Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane a apreciat că primele măsuri de austeritate ale următorului guvern vor viza pensiile speciale şi salarizarea unitară, după care va urma disponibilizarea a 400.000 de bugetari.

Diminuarea numărului de bugetari de la 1.200.000 la 800.000, ar putea avea loc „printr-o schimbare la nivel de administraţie. Nu o să mai fie 42 de judeţe, ci 8 regiuni, n-o să mai fie 3.000 de unităţi administrativ-teritoriale, ci 1.000, şi de acolo dăm afară 400.000 de oameni, de care mediul privat are nevoie, ca să zic aşa. Depinde cine iese de acolo, că de unii s-ar putea să n-avem nevoie, că va fi mai rău decât aşa”, a mai spus Dragoş Anastasiu.

Antreprenorii germani din România nu ar putea să argumenteze faţă de guvern împotriva introducerii impozitării progresive, deoarece acest sistem de taxare este aplicat în Germania.

„Nouă (Camerei de Comerţ Româno-Germane, n.r.) ne va fi foarte greu să argumentăm că în Germania e bună şi în România nu. Taxarea inversă generalizată ar fi soluţia, dar nici la aia nu ne calificăm. Deci ne vom califica la cota progresivă”, a mai spus DRagoș Anastasiu.