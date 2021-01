Document / Viziunea PSD asupra Bugetului de stat 2021: pensiile ar urma să crească cu încă 30%

de Victor Bratu , 28.1.2021

PSD a prezentat miercuri datele generale ale unui buget alternativ celui aflat în pregătire la guvern în acest moment. ”Bugetul” PSD pentru 2021 arată un PIB de 1.118,5 miliarde lei (+4% creștere reală și 3,6% deflator PIB) contruit pe un curs valutar de 4,90 lei la euro și inflație de 2,9%.

Deficitul bugetar este limitat la – 7,26% din PIB, în condițiile creșterii cu 15% față de 2020 a veniturilor bugetare, până la 33,4% din PIB (374 miliarde lei), și un nivel al cheltuielilor de 40,7% din PIB (455,2 miliarde lei).

Creșterea cu 15% a veniturilor bugetare este explicată astfel de PSD:

+ 7,6 miliarde lei din venituri fiscale suplimentare

+14,5 miliarde lei din sume încasate de la UE

+12,1 miliarde lei încasări crescute din contribuții

+2,5 miliarde lei din vânzarea frecvențelor 5G

Social-democrații avansează un salariu minim de 2.460 de lei, față de varianta în lucru a guvernului, de 2.300 de lei. De asemenea, PSD sugerează o creștere a punctului de pensie, de la 1.442 de lei la 1.775 de lei în martie 2021, și la 1.875 de lei în septembrie 2021.

PSD alocă în varianta sa de buget 106,8 miliarde de lei, adică 9,5% din PIB-ul estimat pe 2021, pentru majorarea pensiilor.

PSD spune că poate acoperi cheltuielile suplimentare cu pensiile, de 24,1 miliarde de lei prin:

Creșterea încasărilor din contribuții sociale (10,3 miliarde de lei)

Creștere contribuții din mărirea veniturilor PFA (1 miliard de lei)

Contribuții eșalonate și recuperate în 2021 (1,8 miliarde de lei)

Recuperare arierate CAS (3,1 miliarde de lei)

Sume recuperate din evaziunea la CAS (4 miliarde de lei)

Subvenții de la bugetul de stat (3,9 miliarde de lei)

PSD arată că poate crește încasările din contribuții pentru majorarea pensiilor, de la 67,8 miliarde de lei anul trecut la 78,1 miliarde de lei, prin:

Creșterea salariului minim brut (1,3 miliarde de lei)

Creșterea numărului de salariați (1,9 miliarde de lei)

Creșterea salariului mediu brut (4,6 miliarde de lei)

Aplicarea Legii salarizării nr. 153 (2,5 miliarde de lei)

Totodată, social-democrații prevăd pentru anul acesta o creștere a numărului de salariați, de la 5,07 milioane de persoane la 5,18 milioane de salariați. Rata șomajului estimată de PSD este de 4,5%.

Proiectul PSD afirmă că social-democrații ar aloca 30% în plus față de 2020 fonduri pentru Sănătate, 18% în plus pentru Educație și tot 18% în plus la investiții. Același document arată intenția de a diminua, față de 2020, bugetul Parlamentului, Fondul de rezervă al premierului și Capitolul Acțiuni generale al Ministerului de Finanțe.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat la data de 10 ianuarie că Partidul Social Democrat va construi un „buget alternativ” care să arate românilor că sunt bani pentru majorarea pensiilor și a salariilor.

Documentul dat publicității miercuri conține 43 de file PowerPoint, dintre care 18 sunt ocupate fie de titluri, fie de mesaje propagandistice.

Premierul Florin Cîţu a anunțat, miercuri, că Executivul lucrează la bugetul anului 2021, iar propunerea sa este ca acesta să fie votat în Parlament pe 4 februarie. Premierul a precizat: ”Vreau să spun de ce pare că proiectul de buget durează mai mult, deşi obiectivul este să venim în Parlament săptămâna viitoare. În acest moment întoarcem reforme care au fost amânate 30 de ani sau măsuri care au avut un efect devastator pentru finanţele publice în ultimii ani, trebuie modificate pentru a crea o sustenabilitate a finanţelor publice în ani următori”.