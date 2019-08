Dobânda cheie de politică monetară, menținută la 2,5% pe an. BNR privește cu îngrijorare problemele principalilor parteneri comerciali ai României

de Alexandra Pele , 5.8.2019

Consiliul de Administrație al BNR a decis, luni, menținerea dobânzii cheie de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, precum și menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,5% pe an.

Decizia a fost în linie cu așteptările analiștilor și sugerează, potrivit capital Economics, faptul că banca centrală este mai îngrijorată în acest moment de slăbiciunile partenerilor comerciali cheie ai României decât de supraîncălzirea economiei locale.

”Considerăm că majorarea ratei dobânzii va fi necesară în următorul an, având în vedere că dezechilibrele economice continuă să crească”, notează analiștii străini.

Argumentele în favoarea creșterii dobânzii sunt destul de puternice, mai susțin specialiștii capital Economics. Din prognozele lor reiese că ritmul de creștere al PIB a ajuns la 6% în trimestrul al doilea.

”Puterea cererii interne a contribuit la o deteriorare a deficitului de cont curent, care a ajuns la 5% din PIB pe o perioadă de 12 luni, până în mai anul curent. Presiunile inflaționiste se mențin ridicate”, scriu ei.

Reticența de a majora dobânzile ar mai putea fi determinată și de o nevoie de a proteja economia de intrări de capital speculativ care ar duce la aprecierea leului și implicit la noi provocări privind balanța de plăți.

”Slăbiciunea partenerilor comerciali cheie din zona euro și stimularea monetară proaspăt anunțată de marile bănci centrale au înclinat, de asemenea, balanța în favoarea menținerii dobânzilor”, mai arată experții capital Economics.

Ei se așteaptă că leul să continue să fie sub presiune, pe fondul deteriorării echilibrelor economice. În acest context, o decizie de întărire a politicii monetare ar putea fi luată în următoarele 6-9 luni.

Comunicatul detaliat cu privire la decizia de luni a CA-ului BNR va fi prezentat în cadrul unui briefing de presă susţinut de guvernatorul Mugur Isărescu, la ora 15:00.