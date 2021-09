DNA investighează de ce a comandat guvernul 120 de milioane de vaccinuri

1. Decizia de a comanda vaccinurile a fost luată de viitorul fost premier și comunicată Comisiei Europene (pentru că a fost vorba de o achiziție la nivel european) fără a se ține cont de opinia ordonatorul de credite (adică cel care plătea) iar acesta era Ministerul Sănătății. Am cerut ca această practică de a decide pe bugetul aflat în răspunderea mea, fără a fi consultat, să înceteze;

Ce am făcut atunci a fost să aduc la cunoștința întregului Guvern, în mod oficial (se poate consulta atât memorandumul din partea Ministerului Sănătății cât și înregistrarea ședinței de guvern care poate pot fi solicitată de la Secretariatul General al Guvernului) câteva lucruri:

Ulterior, într-o conferință de presă organizată la Craiova, premierul menționa că unii s-au opus achizițiilor: “Atunci când a apărut o ofertă din partea Comisiei Europene de suplimentare a dozelor, am acceptat de fiecare dată. În ianuarie am suplimentat cu 8 milioane de doze Pfizer. O decizie pe care n-au susținut-o foarte mulți atunci, chiar nici acum câteva zile, dar azi se pare că e o decizie foarte bună”.

Peste mai puțin de o lună, Vlad Voiculescu era demis din funcția de ministru al Sănătății.

Noi, cei de la Finanțe, nu vedeam justificarea unui număr de 120 de milioane de doze de vaccin.

Am cerut o strategie de valorificare. Am atras atenția că există posibilitatea de a face stoc din aceste doze.

Toate aceste lucruri le-am transmis în scris. Am avut întâlniri cu cei din campania de vaccinare și le-am expus toate aceste probleme.

Erau cheltuieli foarte mari, doar pentru vaccinuri. Din nefericire, toate aceste semnale n-au avut efectul scontat.

Am fost la ECOFIN, în iunie, la Lisabona. Seara,după lucrări, am fost la masă și discutam cu alți 4 miniștrii de finanțe despre costurile ridicate cu achiziția vaccinurilor. Când am spus numărul de doze achiziționat de România, ceilalți au început să râdă.

Au fost discuții în ședințe de guvern, ceilalți miniștrii știu poziția mea. Cîțu mi-a spus că am o poziție rigidă. (…)

Au expirat 750.000 de doze doar până acum, dar expiră în fiecare lună. La un preț de 15 euro bucata, înseamnă aproape 11 milioane de euro. Ministerul Finanțelor a contestat achiziția suplimentară