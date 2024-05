DNA – stenograme: cum au acționat concret cei doi generali SRI (r) și avocatul Trăilă: echipa pretindea că poate controla actul de justiție

Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, s-a întâlnit în luna iulie 2023, la o terasă din bulevardul Pipera – Tunari, cu denunțătorul și i-a creat acestuia „convingerea că situația sa juridică îi este cunoscută și că va primi sprijinul” pentru a obține o condamnare cu suspendare într-un proces instrumentat de procurori europeni. Acuzația apare în dosarul deschis de DNA în urma denunțului omului de afaceri Hideg Robertino – Cătălin și în care generalii SRI în rezervă Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, precum și avocatul Doru Trăilă sunt acuzați de trafic de influență, iar firmele controlate de generali, de spălare de bani.

Mita solicitată de cei trei acuzați lui Hideg Robertino Cătălin a fost de 600.000 de euro și urma să fie mascată sub forma contracte de asistență juridică plătită către S.C.P. „Doru Trăilă și Asociații”, de unde o parte urma să fie transferată spre firmele generalilor, sub forma unor contracte de consultanță.

Între generali și avocatul Trăilă ar fi fost stabilit un mecanism de spălare a banilor rezultați din afaceri precum cea care a dus la punerea sub control judiciar a celor trei.

Ordonanța DNA de continuare a urmării penale în acest caz precizează că cei trei au format o echipă „ce pretinde că poate influența actul de justiție și chiar să îl controleze, sens în care au fundamentat încă din anul 2019 un mod de operare prin încheierea unui contract cadru de consultanță între S.C.P. „Doru Trăilă și Asociații” și SC Wise Line Consulting SRL (fostă Intell Cube Consulting SRL, societate controlată de către Dumbravă Dumitru), și ulterior prin încheierea unui contract de consultanță generală între SC Wise Line Consulting SRL și SC Strategic Sys SRL (societate controlată de către Coldea Florian), ambele având ca scop ascunderea legăturii între beneficiarul serviciilor de asistență juridică și numiții Coldea Florian și Dumitru Dumbravă”.

Din suma totală de 600.000 de euro, denunțătorul a plătit doar 438.000 de lei și 20.000 de euro.

Denunțul a fost făcut după ce Hideg Robertino Cătălin a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare înprima instanță și a rămas cu interdicția de părăsire a țării, ceea ce l-a făcut să-și piardă încrederea că problemelor sale din justiție vor fi rezolvate de cei trei acuzați.

Cabinetul avocatului Trăilă, folosit ca un vehicul pentru transferarea banilor către firmele de consultanță ale generalilor, susțin procurorii

Din analiza tranzacțiilor efectuate prin contul de lei de către SCP „Doru Trăilă și Asociații”, s-a stabilit că, în perioada 2022 – 2024, au fost efectuate încasări repetate de la anumite grupuri de firme. După efectuarea încasărilor de la aceste firme, SCP „Doru Trăilă și Asociații efectuează mai multe plăți, cele mai mari fiind cele către Wise Line Consulting SRL (Dumitru Dumbravă). Aceasta a virat ulterior plăți către alte societăți de consultanță, printre care Strategic Sys S.R.L., Cocoandconsulting SRL, Interdiligence SRL.

„Caracterul repetitiv al plăților efectuate creează o suspiciune plauzibilă în sensul că SCP „Doru Trăilă și Asociații” reprezintă doar un vehicul pentru transferul sumelor de bani către societățile de consultanță, concluzie întărită și de faptul că, deși sunt încheiate contractate servicii de asistență juridică, ponderea serviciilor de asistență din costul total achitat de beneficiarul acestora, raportat la serviciile de consultanță contractate, este redusă”, menționează procurorii DNA.

Firma lui Coldea

SC Strategic Sys SRL, cu un un singur angajat, a fost înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2020, sub nr. J40/8352/2020, avându-i ca asociați pe Coldea Florian și Dumitru Cocoru, iar ca administrator pe Dumitru Cocoru. Obiectul principal de activitate al societății îl constituie „Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”, însă sunt prevăzute și activități secundare: „Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării”, „Activități de consultanță pentru afaceri și management”, „Activități de consultanță și tehnologia informației”, ș.a.

Din analiza rulajelor de cont a rezultat că, în perioada10.01.2022 – 28.02.2024, SC Strategic Sys SRL a încasat de la SC Wise Line Consulting SRL suma totală de 1.241.726,47 lei, prin 19 transferuri, astfel:

anul 2022 – 17.329,00 lei,

anul 2023 – 1.075.146,23 lei,

anul 2024 – 149.251,09 lei.

Stenograma unei discuții între generalul (r) Dumitru Dumbravă și Cătălin Hideg

În Ordonanță sunt cuprinse și stenogramele câtorva discuții. între Dumitru Dumbravă și avocatul Trăilă și omul de afaceri. Florian Coldea nu apare în stenogramele din acest document.

Următoarele dialoguri au avut loc după ce omul de afaceri Cătălin Hideg a fost condamnat în primă instanță, iar cealaltă parte face presiuni pentru a primi restul de bani până la 600.000 de euro.

Tocaci Dan – Victor este intermediarul, cel care i-a prezentat lui Hideg pe Coldea Florian și Dumbravă Dumitru ca fiind fondatorii „statului paralel”, persoane puternice, cu influență asupra magistraților, creându-i martorului denunțător convingerea că sunt singurii care te pot salva atunci când „intri în malaxor”.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Acum eu vă mai spun o chestiune. Orice am putea să facem, să aranjăm acum, în perioada asta …[neinteligibil]… e sfârșit de epocă. Se va schimba, se vor schimba multe în administrație. Se vor schimba adică…credeți-mă! Două, trei luni de zile, mai strângeți din dinți. O să mai… se ducă la vale. După ce se stabilizează lucrurile pe administrație, după aia știm cu cine vorbești: ministru, secretar de stat. E altă treabă. Credeți-mă!

HIDEG CĂTĂLIN: Bun! Și atunci…

DUMITRU DUMBRAVĂ: În administrația locală… altfel… vorbim acuma… Deci eu vă spun că am văzut filmul. Vorbim acuma pe nișa asta, batem palma, facem, primim promisiuni că nu știu ce.

TOCACI DAN: Nu se face …[neinteligibil]…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Și după ce se termină alegerile și se reface structura, osatura statului… trebuie să o luăm fix de la zero și avem un mare hanicap, pentru că venim: „A! Păi voi ați fost cu… ăialalții!”.

TOCACI DAN: Exact! (…)”

Discuție între Cătălin Hideg și intermediarul Dan Tocaci:

HIDEG CĂTĂLIN: …dat la unii care nu știu ce… Cică spunea omu’ acolo… A început să spu…

TOCACI DAN: Deci …[neinteligibil]… Ăsta este, cum să spun eu… Când vrei, când vrei, să nu te mai… E o chestie, când vrei: „Dă, mă, ce vrei că nu mă interesează. Dă ce vrei.”. Când… Ci… cine să-i facă ceva? Păi, el dacă te apucă să deschidă 2-3 vorbe că… cade România. Din două… dă două drumuri… două ă… dă 2-3 direcții, cade România, pe safety. M-ai înțeles?

HIDEG CĂTĂLIN: Hai noroc! Noroc! …[râde]…

TOCACI DAN: M-ai înțeles?

HIDEG CĂTĂLIN: Cine dracu’ să mai cadă, mă DANE? Nu vezi, că acum cad ei, mă DANE.

TOCACI DAN: Păi, nu cad ei. Păi, gândește-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu KOVESI, cu alea…

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, mai au, mă DANE?

TOCACI DAN: KOVESI dacă face așa, se… se duce peste ea, ce crezi că… De ce crezi că… Au o putere fantastică. Da’ îi lasă în pace, îți spun eu.(….)”

*******

HIDEG CĂTĂLIN: N-or mai avea putere, frate.

TOCACI DAN: N-are cum să nu aibă putere, mă. Îi are pe toți la mână.

HIDEG CĂTĂLIN: Nu-i mai ascultă nimeni.

TOCACI DAN: Nu e chiar așa. Nu e chiar așa.(…)”

Discuție dintre Cătălin Hideg, Dumitru Dumbravă și intermediarul Dan Tocaci

DUMITRU DUMBRAVĂ: Deci asta-i una cu acoperirea prejudiciului și doi, să rezolvați problema cu asta. Deci și FC-ul are o problemă cu asta…și…și…

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, eu nu v-am spus că …[neinteligibil]…

TOCACI DAN: Păi și…[neinteligibil]…până la urmă?

HIDEG CĂTĂLIN: Eu am…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Nu-mi reproșează mie că nu suntem în relația asta. Dar cumva mă simt eu nasol. Pentru că e prima dată când se întâmplă așa ceva. Lucrez din 2018 cu el și nu s-a mai întâmplat.

HIDEG CĂTĂLIN: Aici am vorbit la început v-am spus.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Mda!

HIDEG CĂTĂLIN: Că eu nu pot aici. După aia întrebam. Mă duceam la țigani, mă împrumutam. Am zis… Ă… Zice:„Nu!”.

DUMITRU DUMBRAVĂ: …[neinteligibil, vorbește în același timp cu HIDEG CĂTĂLIN]… dar nu trebuia cumva să… adică din… de la prima nu trebuia să mai semnați cu el ceva, nu știu.

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, i-am zis: „Uite…!” Eu i-am zis: „Dacă vrei, ți-i aduc aici!” El zice: „Nu! Pe factură.” „Păi n-am, omule, bani. De unde?”

DUMITRU DUMBRAVĂ: Nu, nu.. Nu se fac… niciodată așa ceva.

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, vedeți!? Dar credeți-mă…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Gândiți-vă că e într-un circuit. Păi vă spun că noi… Ați văzut ce… e colegul luat.

HIDEG CĂTĂLIN: Nu știu.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Și eu sunt la rândul meu subiect pe multe… adică se uită lumea să vadă… m-ar… în piața publică m-ar spânzura, să vadă că am ceva cu cash, cu bani negri cu nu știu ce. Deci, eu nu… Încă o dată, îmi iau din banii mei apă, d-asta am și stabilit… Nici… Am plecat acum, am stat o săptămână în Emirate. Totul a fost pe card personal și pe banii mei. Nu vreau să vină ANAF-ul sau cine știe, trimis de nu știu cine, să mă întrebe: „Da’ hai, ce-ai făcut? Cum ai făcut?”

HIDEG CĂTĂLIN: Și în schimb eu… eu am fost foarte prompt și cinstit de la început cu problema asta. Deci cu toată lumea.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Nu-i problemă, numai v-am spus.

HIDEG CĂTĂLIN: I-am spus și avocatului, lu’ DORU, lu ’domnul… că eu i-am spus: „Vezi că asta e problema mea, ajută-mă!” Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Însă…

HIDEG CĂTĂLIN: S-a întâmplat. Eu n-am reușit deloc-deloc. Și acuma am toate alea blocate, patru conturi. Am o proprietate, care deja am acuma client la ea, vrea să o cumpere, dar dacă nu îi semnez actele, că vrea… vreau să vând o casă, tot în ideea să-mi deblochez… că și firma are probleme. De abia am avut bani de salarii în 15…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Vă cred, că…

Hideg Robertino – Cătălin și avocatul Trăilă Doru – Florel

DORU TRĂILĂ: Fiți atent! O încercăm să facem, să avem …[neinteligibil]… acuma Curtea de Apel clar ă… va decide. Sper să fie clarificat cât de repede posibil și să… să… să… Mie mi-a fost frică și eu i-am transmis ă… șefului, așa. Mie mi-a fost frică o perioadă și d-aia v-am tot bătut la cap, că dacă plecați în perioada aia nu mai veniți înapoi. Și atunci ă…

HIDEG CĂTĂLIN: Asta am mai vorbit, mi-ați mai zis despre…

DORU TRĂILĂ: Cred că v-am spus de vreo 4 ori.

HIDEG CĂTĂLIN: Dar eu v-am spus că nu aveam motive. În al doilea rând, uite, DAN a zis că merge cu mine.

DORU TRĂILĂ: Îhm!

HIDEG CĂTĂLIN: Adică DAN e prietenu’ lu’ BOGDAN care… Prin BOGDAN nu știu cum au ajuns ei acolo…

DORU TRĂILĂ: V-am spus teama… teama, pe care noi am văzut-o, asta a fost, pentru că, la mijloc de an…

HIDEG CĂTĂLIN: … discuții. Și… cumva și prietenu’ lui ă… a promis că suntem oameni sănătoși la cap.

DORU TRĂILĂ: Și vă întoarceți.

HIDEG CĂTĂLIN: Și ne întoarcem. …[râde]…

DORU TRĂILĂ: Eu în locul dumneavoastră aș face așa: mă duc, stau două-trei zile, îmi rezolv niște …[neinteligibil]…, vin înapoi. Două-trei zile. Plec din nou la ăia, știți?

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, da, dar dacă pe mine nu m-au lăsat nici… 2 zile, da’ 3 zile.

DORU TRĂILĂ: Dumneavoastră dați mesaju’ că sunteți de încredere.

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, și nu le-am…

DORU TRĂILĂ: Pentru că oamenilor le-a fost frică că plecați și că nu mai veniți înapoi.

HIDEG CĂTĂLIN: Nu există chestia asta pentru că…

DORU TRĂILĂ: Pentru că vă zic ce a fost.

HIDEG CĂTĂLIN: …pe mine acum nu mă apără nimeni, ca să știți. Deci, în condițiile…

DORU TRĂILĂ: Mie mi-a zis persoana respectivă, că eu i-am zis așa: „Fii atent! Dacă chiar face chestia asta și el pleacă și nu mai vine înapoi, există soluții să-l aducem fără probleme!”.

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, vedeți. Eu nu sunt conștient că lu… lucrurile s-ar fi agravat mai tare.

DORU TRĂILĂ: Asta e, deci…

****