Video / Discurs Viktor Orban la Băile Tușnad: ”UE va trebui să plătească preţul acestei aventuri de război şi asta ne va afecta pe toți”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sâmbătă, în deschiderea discursului susţinut la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că nu a primit „instrucţiuni diplomatice” de la Bucureşti, despre ce să spună şi ce să nu spună la Tusvanyos. Premierul Orban a mai vorbit, potrivit Agerpres, și de întâlnirea avută vineri cu prim-ministrul român, Marcel Ciolacu.

„Prima veste bună este că nu s-a făcut aşa mare tam-tam cum s-a făcut anul trecut, nu am primit nici instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, ce să spun şi ce nu să spun, însă am primit o invitaţie la un dialog la nivel de prim-ministru şi s-a şi întâmplat acest lucru. Anul trecut când ne-am întâlnit, după întâlnirea respectivă cu premierul României, am spus că este începutul unei prietenii frumoase, şi mai spuneam că da, am făcut progrese, am făcut un pas în faţă”, a declarat Orban, potrivit traducerii oficiale.

Orban: România este un partener important, dacă nu cel mai important partener economic pentru Ungaria

Acesta a trecut în revistă subiectele abordate în cadrul întâlnirii cu Marcel Ciolacu şi şi-a exprimat speranţa că în toamnă va exista un vot pentru aderarea României la Schengen.

„Şi dacă e să trecem în revistă ce s-a întâmplat de atunci, într-adevăr am bătut nişte recorduri în ceea ce priveşte cifrele, schimburile economice. România este un partener important, dacă nu cel mai important partener economic pentru Ungaria. Am discutat despre un TGV şi am discutat şi despre aderarea României la Schengen. Şi am spus că în toamnă vom pune pe agenda aderarea României la zona Schengen şi, dacă se poate şi sperăm că se poate, o să avem şi un vot în favoarea aderării României la zona Schengen”, a spus Orban, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

Acesta a mai arătat că nu am primit instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, dar a primit de la Bruxelles, menţionând că „au fost condamnate eforturile misiunii de pace”.

„Uniunea Europeană va trebui să plătească preţul acestei aventuri de război şi asta ne va afecta şi pe noi”

După introducere, premierul Orban a atras atenția că nu trebuie omis faptul că Donald Trump ar putea câştiga alegerile prezidenţiale în Statele Unite ale Americii, caz în care Europa va trebui să suporte consecinţele susţinerii războiul din Ucraina.

Premierul Ungariei a menţionat, printre altele, că oficialii de la Bruxelles îl condamnă pentru „misiunea de pace”, însă el consideră că eforturile sale reprezintă o „misiune creştină”, iar în calitate de creştin „eşti obligat să treci la fapte”.

„Trump ante portas”, a transmis Orban, parafrazând o expresie în latină, adică „Trump se află la porţile noastre”, şi a susţinut că, dacă Europa nu va avea o politică a păcii, iar Trump va câştiga alegerile din SUA, atunci UE va trebui „să îşi recunoască înfrângerea” şi să suporte consecinţele pentru că a susţinut războiul, potrivit traducerii oficiale.

„Uniunea Europeană va trebui să plătească preţul acestei aventuri de război şi asta ne va afecta şi pe noi”, a declarat Viktor Orban.

El a menţionat că a avut, vineri, o convorbire cu Donald Trump, căruia i-a spus că se află în Transilvania, unde va susţine o prelegere în cadrul Universităţii de Vară de la Tusvanyos, iar acesta i-a cerut să transmită salutările sale tuturor participanţilor la eveniment.

“Spunem că state naționale nu mai există, pentru noi această gândire nu este logică”

„Europa s-a străduit să fie un etalon, să impună valori, democrație liberală, tranziția verde. Majoritatea țărilor de pe mapamond sprijină Rusia. China și Coreea de Nord – nu ne miră, sprijinul Iranului e un pic surprinzător, India sprijină Rusia, Turcia nu acceptă valorile propuse de Occident și sprijină Rusia, e surprinzător.

Occidentul e pe cale de destrămare. Presa din Occident spune că cea mai mare primejdie este Rusia. Felul în care se comporta Occidentul nu este rațional, nu se justifică. Felul în care acționează și gândesc occidentalii poate este logic. De ce noi, Ungaria, nu înțelegem? Avem confruntări geo-politice. Noi spunem că state naționale nu mai există, pentru noi această gândire nu este logică. Lumea este construită din state suverane, statul național nu este o abstracție juridică”, a afirmat Viktor Orban.

”Nu există o moralitate publică comună”

În opinia lui Viktor Orban, statele naţionale ”au o bază biblică, una care va fi judecată la sfârşitul lumii”. Occidentul, pe de altă parte, neagă existenţa statelor-naţiuni, de unde şi negarea existenţei culturii comune şi a moralei publice.

”Nu există o moralitate publică comună. Dacă se uitau la deschiderea Jocurilor Olimpice de ieri, puteau vedea asta”, s-a referit Viktor Orbán la evenimentul de la Paris de vineri seară.

Orban Viktor a susţinut sâmbătă tradiţionalul său discurs de la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, pornind de la tema ediţiei din acest an a Universităţii de Vară- „Pe drumul drept”.

