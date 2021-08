Directorul Administrației Parcurilor a fost demis, Nicușor Dan e interimar – luni începe curățenia în Cișmigiu

de Vladimir Ionescu , 26.8.2021

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, l-a demis joi pe directorul de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement , a preluat conducerea interimară a instituției și promite că angajații ALPAB vor curăța și amenaja într-o săptămână Parcul Cișmigiu.

Asociația Peisagiștilor a cerut săptămâna aceasta preluarea atribuției de îngrijire a parcului din apropierea Primăriei Capitalei, după ce acesta a ajuns să fie acoperit de deșeuri și vegetație uscată.

Parcul era în administrarea uneia dintre companiile înființate de fostul primar Gabriela Firea, Compania Municipală Parcuri şi Grădini, dar Nicușor Dan a explicat marți că nu a existat nicio colaborare a firmei cu ALPAB și companiile ce au în atribuții aceste activități, astfel încât parcul s-a degradat. “Compania a făcut lucrări de mântuială”, deși angajații acesteia sunt plătiți să salubrizeze aleile și să tundă iarba.

“Este o problemă care porneşte din decizia fostei administraţii de a muta activitatea pe companii. Noi am avut o administraţie, ALPAB, care funcţiona rezonabil, până când în anul 2018 s-a luat decizia ca activitatea să se mute pe companii. Am avut două conduceri succesive la companie. Niciuna corespunzătoare. Adică, şi pe comenzile care s-au dat fie în ce priveşte tunderea ierbii, fie în ce priveşte curăţenia, golirea coşurilor de gunoi, curăţarea locurilor de joacă s-a făcut treabă de mântuială”, a susţinut Nicuşor Dan.

Cu toate acestea, salariații companiei nu pot fi disponibilzați, întrucât există un contract colectiv de muncă ce prevede salarii compensatorii, așa încât primarul Nicușor Dan a optat pentru a-i păstra până la sfârșitul anului, când încetează contractul, și a-i pune la muncă.

“Fie că le dădeam de lucru, fie că nu le dădeam de lucru, oamenii ăştia erau plătiţi până la 31 decembrie 2021 şi atunci am ales să continuăm colaborarea. Dacă tot aveam nişte oameni pe care trebuia să îi plătim, fie că muncesc, fie că nu muncesc, am ales soluţia rezonabilă să lucrăm cu ei cel puţin până la sfârşitul anului. (…) Chiar dacă noi am luat decizia de desfiinţare a acestei companii, până se numeşte un lichidator, până când instanţa constată, se verifică activele, sunt luni bune în care această companie funcţionează. Noi avem aproximativ 40 de oameni la ALPAB cu care putem să intervenim, ei au o sută de oameni cu care pot să intervină”, a spus Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

Promisiunea primarului: Parcul Cișmigiu, aranjat într-o săptămână

Din calitatea de director interimar al ALPAB, el va putea coordona activitatea de întreținere a parcurilor și promite că într-o săptămână va rezolva neregulile din Cișmigiu.

“Luni diminieață, 40 de oameni vor veni în parcul Cișmigiu, într-o săptămână o să arate așa cum ar trebui să arate un parc. Începem cu Cișmigiu, continuăm cu Herestrău, cu parcul Carol”, a declarat joi primarul.

Există 40 de angajați la ALPAB cu care se poate intervenimi, ei trebui doar să fie coordonați profesionist, a explicat Nicușor Dan.

La 1 septembrie, va avea loc o ședință de consiliu și se va discuta desființarea Companiei pentru parcuri. Până la acea dată, în contractul de delegare există o clauză de exclusivitate, astfel încât ALPAB, chiar dacă avea oameni, nu putea să întrețină un spațiu verde.

După 1 septembrie și desființarea companiilor, ALPAB va prelua activitatea, așa cum se proceda și înaintea mandatului Gabrielei Firea.

Iniţial, pentru întreţinerea parcurilor afost alocat un buget de 8 milioane de lei, sumă care pe 29 iunie, în baza rectificării bugetare, a fost mărită la 15 milioane de lei.