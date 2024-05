Digi anunță preluarea împreună cu Clever Media a operatorului de telefonie mobilă Telekom România

Compania de telefonie mobilă Telekom va fi cumpărată de Digi România, grup de telecomunicații și media controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari, și Clever Media, grup media controlat de Adrian Tomșa, care printre altele include și Prima TV. În portofoliul complet al grupului media deținut de Adrian Tomșa intră 11 canale de televiziune (Profit News, Prima TV, Prima Sport 1, 2 și 3, Prima News, Prima Comedy, Agro TV, Medika TV, Cinemaraton și Cinemaest), 6 site-uri (profit.ro, primatv.ro, primasport.ro, agro-tv.ro, lookmedica.ro, servuscluj.ro) și platforma de streaming PrimaPlay.

Telekom România va rămâne operator de telefonie independent

„Acorduri incheiate de Digi Romania S.A. (denumita anterior RCS & RDS S.A.), informează piata ca, in data de 27 mai 2024, Digi Romania S.A. („Digi”) a incheiat un acord de principiu privind principalii termeni si conditii pentru achizitionarea de catre West Network Invest S.R.L, un vehicul investitional detinut majoritar de catre Digi si minoritar de catre grupul Clever Media, a unei detineri de 99,9999994% din capitalul social al Telekom Romania Mobile Communications S.A. („Telekom Romania Mobile”) de la Hellenic Telecommunications Organization S.A. Incheierea Tranzactiei este conditionata de mai multe aspecte, printre care finalizarea analizei de due diligence, obtinerea aprobarilor necesare de la autoritatile competente si finalizarea si semnarea documentatiei aferenta Tranzactiei.

Conform intelegerii dintre actionarii West Network Invest S.R.L., in cazul in care Tranzactia este finalizata, Telekom Romania Mobile urmeaza sa ramana in piata ca operator independent de telecomunicatii.”, anunță, pe site-ul Bursei de Valori București, Serghei Bulgac, director general al Digi România.

Telekom România are 3,66 milioane de clienți

Telekom Romania Mobile Communications este fostul operator de telefonie Cosmote. Compania a avut în 2023 afaceri de 1,29 miliarde de lei și pierderi de 80 de milioane de lei. Era deținută, înainte de această tranzacție, 99,9% de către OTE. La rândul său, grupul OTE este deţinut în proporţie de 46% de grupul german Deutsche Telekom. La 31 martie, compania avea 3,66 milioane de clienți.

Anterior acestei tranzacții, grupul OTE a anunțat în noiembrie 2023 că a încheiat un acord cu Quantum Projects Group, controlat de Adrian Tomșa, proprietarul grupului media Clever Media, pentru vânzarea integrală a Telekom Mobile România.

Divizia de servicii de comunicații fixe, Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom), a fost vândută în 2022 către grupul Orange pentru 295,6 milioane de euro. Compania la care și statul român deținea 46% a fost redenumită „Orange Romania Communications S.A.”. În acest an, societatea a fost dizolvată și absorbită de către Orange România, iar statul român prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a rămas cu 20% din acțiuni.

