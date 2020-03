Demisii de frica coronavirusului la Spitalul CF Timișoara

de Razvan Diaconu , 31.3.2020

Decizia de clasificare a spitalelor desemnate special să trateze persoane infectate cu coronavirus declanșează reacții adverse în rândul personalul medical cu specializări diverse, care acuză lipsa echipamentelor de protecție și a testelor pentru pacienții cu simptome de coronavirus.

La Spitalul Clinic CF Timișoara s-au înregistrat marți demisii ale asistentelor care se tem să nu se infecteze cu coronavirus. În acest spital nu este în prezent niciun caz confirmat de infectare.

Managerul spitalului Marius Olaru a declarat pentru Digi24 că 12 – 13 asistente medicale și-au prezentat demisia.

Spitalul Clinic CF Timișoara este pe linia a doua de intervenție, adică va prelua cazuri doar dacă spitalul de infecțioase nu va mai avea locuri pentru pacienți.

Potrivit managerului, spitalul are echipamente din donații și de la societatea civilă. ”De la autorități nu am primit nimic, de la prefectură, nimic, de la primărie, nimic, nimic de la ISU. Nici din ce s-a achiziționat centralizat prin ONAC nu am primit ceva”, a spus Marius Olaru.

Și la Spitalul din Mioveni, județul Argeș, inaugurat anul trecut, și-au dat demisia toți medicii când au aflat că trebuie să trateze pacienți cu coronavirus, cadrele medicale susținând că nu au echipamente de protecție.

Managerul Spitalului din Mioveni, Horia Trăilă, a anunțat că demisiile nu au fost acceptate. „Nu pot să accept. Nemulţumirea este legată de faptul că dacă ieşi la luptă trebuie să cunoşti câte gloanţe ai. Când ieşi la luptă cu mâinile goale e greu. Nu poţi face un plan”, a declarat Trăilă.