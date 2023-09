Cum s-au plimbat gazele din Marea Neagră prin politica ruso-austriacă. Un interviu al lui Gerhard Roiss, fost CEO al OMV

Prin iarna trecută, un prieten m-a făcut atent la un interviu pe care Gerhard Roiss, fost CEO al OMV, l-a acordat publicației austriece Profil.at .

Gerhard Roiss a fost CEO al OMV între 2011 și 2015, când a fost dat afară cu doi ani înainte de încheierea mandatului. Presiunea pentru demiterea lui a început la finele lui 2014, după invadarea de către Rusia a peninsulei Crimeea. Roiss fusese membru în CA al OMV încă din anul 1997.

Interviul din Profil îi fusese luat lui Gerhard Roiss în martie 2022, imediat după invazia Ucrainei de către Rusia – astfel că, la 8 luni de la apariția interviului (când am aflat eu), n-am scris despre el: mi s-a părut ”apă cursă”.

Astăzi însă, când conducerea OMV vine la București să se întâlnescă cu oficialii noștri, în plin proces internațional pe care i l-a intentat României pentru schimbarea Legii offshore, mi se pare un interviu lămuritor, cu atât mai ult cu cât Germania trebuie să-și găsescă o alternatică în sud la Nord Stream 2:

El explică mizele politice din spatele a ceea ce noi credem că sunt afaceri, mizele gepolitice din spatele a ceea ce se cheamă economie și – de asemenea, vorbește explicit despre gazul românesc în ecuația gazului austriac, pe fondul relațiilor oamenilor politici și de afaceri austrieci cu Rusia și cu vladimir Putin.

Mai jos, câteva fragmente esențiale din interviul lui Gerhard Roiss (foto profil.at )– CEO al OMV între 2011 și 2015 – publicat în 05 martie 2022:

*

Marea Neagră, cel mai mare depozit de gaz din istoria OMV

Profil:

Domnule Roiss, Austria este dependenta in mare masura de importurile de gaz rusesc, in jur de 80%. Aceasta se datoreaza faptului ca nu producem suficient gaz propriu pentru a acoperi nevoile de pana la 8,5 miliarde de metri cubi in fiecare an. Este gazul rusesc realmente singura alternativa?

Gerhard Roiss:

In privinta situatiei actuale, da. Consumul de gaz din Austria a crescut in continuu, in timp ce productia proprie a scazut. In 2015 aveam inca aproximativ 15% productie interna, acum avem sub 10%.

Mi-am dorit sa reduc dependenta de un singur furnizor. OMV-ul este inca o companie parțial statala și prin urmare are o sarcina de alimentare pentru aproximativ 800,000 de gospodarii si industria care depind de gaz.

Am fost si pe un drum promitator. In 2012 am avut in Marea Neagra, in Romania, cel mai mare depozit de gaz din istoria OMV.

Profil:

Asa numitul campul de gaze Neptun.

Roiss:

Da. Atunci era un proiect in parte egala cu Exxon, care dupa plecarea mea nu a mai evoluat din stadiul de dezvoltare. Exxon a iesit mai tarziu din proiect si acesta nu a fost niciodata realizat.

Profil:

Retinem, deci, ca OMV are o rezerva mare de gaze nefolosite in Marea Neagra.

Roiss:

Da. Campul de gaze este atat de mare, incat ar putea furniza nu numai necesarul Romaniei. Presupunerea mea era ca am fi putut livra in fiecare an in jur de 3 miliarde metri cubi de gaze in Austria prin Neptun. Acest lucru ar fi acoperit aproximativ o treime din necesarul anual al Austriei. Desigur, nu imediat, dezvoltarea ar fi durat in jur de 5 ani.

Un alt important furnizor ar fi trebuit sa fie Norvegia. Am investit in jur de 3 miliarde de euro in 2013 pentru a investi in campurile de petrol si gaze existente si cele care trebuiau sa fie dezvoltate in Norvegia. Dar dupa plecarea mea in 2015, investitia in Norvegia a fost criticata public. Brusc s-a spus: costurile acolo sunt mult prea mari, ne ducem acum in Rusia, este mai ieftin. Despre marjele mari din Norvegia, nimeni nu vorbea. Acum OMV probabil obtine cea de-a doua cea mai mare profit inainte de impozitare din afacerile sale cu petrol si gaze in Norvegia.

Profil:

După cum îmi amintesc, succesorul dumneavoastră, Rainer Seele, dorea să vândă o parte din afacerile din Norvegia către Gazprom imediat după începerea mandatului său.

Roiss:

Guvernul Norvegiei a reușit să o împiedice. Din păcate, el a vândut în acea perioadă un mare proiect de dezvoltare a gazului în Marea Nordului către o terță parte. Astăzi, participațiile OMV în campurile de gaze din Norvegia produc împreună aproape trei miliarde de metri cubi pe an – din care nu primim nimic. Aceste gaze sunt vândute în afara Austriei.

Profil:

Dacă planurile dumneavoastră ar fi funcționat – cât de dependenti am fi acum de gazele Gazprom?

Roiss:

Obiectivul meu atunci a fost: Aproximativ o treime din România, o treime din Norvegia, aproximativ 10% din Austria și restul din Rusia.

(………………………………………………..)

Conducta Nabucco. Politica pretinde întotdeauna că acestea sunt pur și simplu proiecte economice, dar ele sunt de fapt proiecte politice

Profil:

Planurile dvs. se referă la anii 2010. Acum suntem în 2022, iar Austria încă trebuie să-și acopere necesarul de gaze în proporție de 80% din Rusia. De ce?

Roiss:

Campurile de gaze au nevoie de conducte, iar conductele sunt proiecte politice.

Politica pretinde întotdeauna că acestea sunt pur și simplu proiecte economice. Dar asta e prostie. Sunt întotdeauna decizii politice care fac posibilă o conductă sau nu. Primul proiect care ar fi redus dependența Austriei de Rusia a fost conducta Nabucco. Așa că am eșuat în 2013, din cauza sprijinului politic insuficient. Rusia s-a opus categoric, deoarece Nabucco era o competiție. Statele Unite au rămas neutre atunci și știu acum că a fost o greșeala.

Și în cele din urmă, guvernul federal austriac avut doar o susținere parțială. Unul dintre proiectele succesorilor a fost conducta South Stream, care totuși a fost un proiect Gazprom – dar era vorba pentru mine să aducem gaz din câmpul Neptun din Marea Neagră în Austria prin această conductă.

Profil:

În ce măsură o conductă Gazprom ar fi redus dependența de Rusia?

Roiss:

Deoarece conducta ar fi trecut prin mai multe țări europene, ar fi fost necesar să se aplice dreptul european. Asta înseamnă că 50% din capacitatea pentru gaz ar fi trebuit să fie deschisă pentru terți. Cu South Stream, OMV ar fi putut furniza propriul gaz din România în Austria.

Profil:

Dvs înșivă, ca director general al OMV, ați semnat în iunie 2014 un contract cu Gazprom pentru construirea tronsonului austriac al South Stream. Anul 2014 a fost și anul crizei din Crimea și al primelor sancțiuni pentru Rusia. În acest caz, v-ați așezat la masa cu rușii.

Roiss:

Așa cum am spus deja, intenția mea a fost să reduc dependența de gazul rus.

Profil:

Facând un acord cu Gazprom?

Roiss:

Nu a existat niciun investitor european care ar fi fost dispus să finanțeze un astfel de proiect.

Profil:

În cele din urmă, proiectul South Stream a rămas în stadiul de intenție.

Roiss:

Contractul cu Gazprom a fost de la bun început un cadavru de hartie.

În realitate, se afla deja un alt proiect în concepție, North Stream 2. (Nota red. Profil: Această conductă pur rusească prin Marea Baltică este acum finalizată, dar este în nfuncționala. Germania a refuzat recent toate certificatele, compania Gazprom din Elveția se confruntă cu incapacitatea de plată.)

Rușii știau că eu refuzam extinderea North Stream. Ma interesa doar conectarea Austriei la rezervele de gaz OMV din Marea Neagră.

În mai 2015, am văzut o fotografie în ziarul german „Welt”, care arăta o mare rundă de negocieri pentru North Stream 2. In fotografie erau prezenți atât oameni din Gazprom, cat si manageri OMV. Nu știam nimic despre asta și am sunat la atunci noul președinte al consiliului de administrație al OMV, Peter Oswald. Am vrut să stiu dacă stie ceva despre negocierile OMV cu North Stream 2. Mi s-a spus sa ma tin departe de acest subiect.

Profil:

Directorul general al OMV ar trebui sa stea pe margine la ordinul președintelui consiliului de administrație?

Roiss:

Da. Nu am mai avut dreptul să iau decizii împotriva succesorului desemnat (Nota red. Profil: Rainer Seele). Am fost ignorat din octombrie 2014 până la plecarea mea efectivă la 30 iunie 2015. De asemenea, au fost formulate și răspândite acuzații complet false care s-au dovedit apoi a fi nefondate.

(………………………………………………………..)

Profil:

Vreți să detaliați?

Roiss:

Poate la un moment ulterior. Faptul este că atitudinea la nivelul reprezentanților proprietarilor OMV era vizibil îndreptată spre Rusia în acea perioadă. Exista o mare fracțiune de susținători ai Rusiei și ai lui Putin, care a insistat ca OMV să se implice mai mult în Rusia. OMV ar fi trebuit să fie baza pentru aprofundarea relațiilor economice reciproce dintre Austria și Rusia. Grupul OMV ar fi trebuit să serveasca ca un fel de pas deja facut. A fost mult lobby. Acest lucru m-a pus într-o situație din ce în ce mai dificilă, pentru că nu voiam să investesc niciun cent în Rusia cu OMV. Nu era de înțeles. Investițiile în Rusia poate că au avut un farmec, dar știam deja atunci: la un moment dat vor apărea problemele. Din cauza taxelor, mediului, voinței politice a Kremlinului. După plecarea mea din 2015, drumul către acest lucru a devenit disponibil.

(……………………………………………………..)

Profil:

Astfel, nu a fost o coincidență că succesorul dvs. la conducerea OMV a purtat numele de Rainer Seele, adica un manager german care nu a făcut niciun secret din simpatia sa pentru Putin.

Invers, nu a fost diferit. În 2018, Seele a primit din partea lui Putin „Ordinul Prieteniei”, iar în 2020, conducerea OMV a fost întărită cu o rusoaică. Adevărul este că în era Seele, OMV a început să investească în Rusia. Compania a cheltuit în total aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru a se implica în câmpurile de gaze din Rusia și pentru a finanța conducta Gazprom North Stream 2.

Roiss:

Și acum ne întrebăm dacă nu cumva am aruncat un miliard, doua sau mai mult in nisip.

(…………………………………………………………………)

Avem și aici mici austro-oligarhi

Profil:

Despre profitul obținut din vânzarea petrolului. Reprezentantul efectiv al OMV este ministrul Finanțelor. Între 2014 și sfârșitul lui 2017 acesta se numea Hans Jörg Schelling și venea din partea ÖVP. Schelling, Seele și Wolf s-au arătat adesea în Rusia cu Putin. Sebastian Kurz, de asemenea.

Roiss:

Acest lucru era cunoscut și atunci n-a deranjat pe nimeni.

Profil:

După ce a ieșit din politică, Schelling a primit un contract de consilier la Gazprom. Ar fi trebuit să facă lobby pentru North Stream 2.

Roiss:

Aici se vede o problemă generală care a devenit vizibilă în ultimii cinci sau șase ani – îngustarea legăturii dintre politică și economie.

Acum nu mai avem doar oligarhi din est, avem deja de multă vreme și mici austro-oligarhi.

(……………………………………………………………….)

***

***