Nemții de la Continental – investiție de 27 milioane euro în dezvoltarea centrului de inginerie de la Iași

17.6.2019

Continental, companie tehnologică, a început lucrările pentru extinderea clădirii de birouri pe care o deține în Iași. Imobilul, anunță un comunicat al companiei, a fost proiectat pentru o capacitate de până la 1.700 de locuri, precum și o zonă de testare și validare completă a produselor dezvoltate în cadrul companiei.

Investiția plănuită în noua clădire va fi de 27 de milioane de euro. Suprafața totală construită este de peste 21.000 de metri pătrați. Vor fi create și aproximativ 400 de noi locuri de parcare. Lucrările vor fi finalizate până în luna martie 2020.

Inginerii din Iași sunt implicați în elaborarea tehnologiilor de vârf din industria auto, ca de exemplu: unități de control a geamurilor și trapei, aplicații de navigație și multimedia, unități de control pentru motoare pe benzină și motorină, precum și pentru invertoare utilizate la motoarele autovehiculelor hibride sau electrice.

De asemenea, se lucrează și la primul sistem de frână vacuumless brake „one box design” din lume, care sporește eficiența procesului de frânare, propunând, în același timp, un design compact, apreciat de producătorii din industria de autovehicule.

Tot în Iași, angajații Continental lucrează la conceperea și realizarea de funcționalități pentru vehicule autonome, mașini inteligente capabile să crească eficiența, siguranța și confortul condusului.

„În 2009, când am venit eu în România, Continental avea, la nivel național, peste 7.000 de angajați. Am ajuns, astăzi, să depășim 20.000. Suntem o familie mare. Aici, în Iași, colegii lucrează la mașinile care vor circula pe străzi peste 1, 2 sau chiar 5 ani. Lucrează la tehnologiile viitorului în electromobilitate, în conectivitate și în ceea ce privește condusul autonom“, a spus Christian von Albrichsfeld (foto), Head of Country Continental România.

„Centrul de cercetare și dezvoltare Continental din Iași a crescut de la 30 de persoane în 2006, la peste 1.900 de angajați la finalul anului 2018. Această dezvoltare a venit ca urmare a numărului tot mai mare de proiecte în care colegii noștri sunt implicați. Investiția demonstrează importanța pe care compania o acordă centrului de inginerie din Iași“, a declarat Marian Petrescu, managerul locației Iași a Continental.

În decembrie 2009, furnizorul german de componente auto a inaugurat sediul centrului de cercetare şi dezvoltare din Iaşi, la acea dată, investiţia în clădirea de 9.000 de metri pătraţi de pe Bulevardul Poitiers fiind estimată la valoarea de 20 de milioane de euro.

Ca urmare a creşterii numărului de salariaţi, în octombrie 2014, Continental a închiriat de la Primăria municipiului Iaşi Centrul Tehnologic Regional, cu o suprafaţă utilă de 4.000 de metri pătraţi. În primăvara anului 2016, Continental a închiriat alţi 1.600 de metri pătraţi, de această dată în fostul sediu al fabricii Moldova Tricotaje, clădire situată pe Calea Chişinăului nr. 2A şi transformată în spaţiu modern de birouri.