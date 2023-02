Consilierii locali municipali au votat joi împotriva parteneriatului dintre orașul Giurgiu și Universitatea Politehnică București pentru realizarea Proiectului ”Campus Politehnic pentru Învăţământ Dual Giurgiu”. Este a doua oară într-o săptămână când consilierii locali se opun acestui proiect cu o valoare de 23 de milioane de euro ce ar trebuit finanţat prin PNRR. Politicienii care au votat împotriva campusului spun orașul nu are bani suficienți pentru asigurarea cofinanțării, astfel încât nu s-ar fi împotrivit dacă liderul de proiect ar fi fost Consiliul Județean Giurgiu.

Proiectul este unul regional, la care s-au mai alăturat ca parteneri CJ Teleorman şi CJ Călăraşi, în speranța că investiția va atrage mai multe firme în zonă, iar campusul va permite calificarea forței de muncă necesare. Este un campus pentru agricultura inteligentă, cu domenii de pregătire de la învăţământul preuniversitar până la învăţământul universitar.

Primăria Giurgiu este lider de proiect (conform condițiilor de finanțare, care impune ca acest rol să aparțină unităților administrativ-teritoriale), acesta fiind principalul motiv invocat de consilieri pentru a respinge proiectul. În calitate de lider de proiect, Giurgiu ar trebui să asigure cofinanțarea de 20% din valoarea investiției.

”Ştim că este un proiect de amploare, dacă ar fi fost lider de proiect CJ nu am fi avut nimic împotrivă, dar, credeţi-ne, este un proiect prea mare pentru un oraş atât de mic (…) Vorbim de o construcţie pe o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi. Cum întreţinem această construcţie? Să suporţi ca administraţie locală 20% dintr-un proiect de peste 20 de milioane de euro mi se pare enorm”, a declarat consilierul municipal PSD Marian Măroiu, citat de Agerpres.

Primarul se plânge că nu are bani nici pentru iluminatul public

Primarul Adrian Anghelescu (PNL) le reproșează partenerilor de proiect că nu cunosc problemele și constrângerile bugetare ale oraş: ”Domnii profesori nu ştiu că, practic, acest oraş nu poate să-şi asigure plata iluminatului stradal şi a salubrizării, de aceea există această temere că va putea susţine acest campus. Ne pare rău că nimeni nu v-a spus timp de patru luni, cât aţi muncit pentru acest proiect, fiindcă la început de drum, CJ era lider de proiect, iar municipalitatea nu avea mari probleme din acest considerent financiar. La modul optimist, eu sper ca acest proiect să fie transferat CJ, dar acum, nimeni nu ne poate garanta că, dacă nu îndeplinim un indicator, nu vom da înapoi cele 23 de milioane de euro”, a atras atenţia edilul.

Politicienii care se opun proiectului au invocat numeroase motive, printre care și faptul că zona aleasă pentru construcţia campusului s-ar afla pe vechea construcţie a Combinatului Chimic şi ar fi ”o zonă contaminată”, faptul că nu există PUZ au fost punctele de vedere ale consilierilor municipali exprimate împotriva acestui proiect.

Susținătorii proiectul și reprezentanții Politehnicii București au demontat pe rând afirmațiile consilierilor, inclusiv informația privind contaminarea terenului. Preşedintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu (PNL), a explicat că acolo a existat activitate a Combinatului Chimic în urmă cu patru decenii, iar pentru realizarea PUZ-ului va oferi sprijin şi CJ.

Proiectul, susținut de oamenii de afaceri din zonă: „Oportunitate pentru dezvoltarea județului și pentru copiii lui”

Preşedintele Filialei IMM Giurgiu, George Cireap, a declarat că acest proiect ar trebui susţinut pentru că există un mare gol în asigurarea forţei de muncă calificate și, de asemenea, investiția înseamnă și o importantă oportunitate pentru dezvoltarea judeţului, iar copiii trebuie pregătiţi în ”condiţiile pe care le cere secolul XXI, nu şcoala secolului XX”.

Coordonatorul academic al proiectului, profesorul universitar dr. Daniel Comeagă, a atras atenţia că grija faţă de resursa umană tânără trebuie să primeze, pentru că ”în ultimii 30 de ani, România a exportat 4, 5 milioane de oameni”, fiind a doua ţară după Siria, în care este război, ca ”pierdere de populaţie”.

UPB: Campusul poate deveni un pol de dezvoltare

”Este foarte trist, pentru că Politehnica are acord de schimb de studenţi şi profesori cu Ruse, dar nu avem o universitate riverană Dunării. Este şocant. Cum dezvoltăm regiunea dacă nu avem o universitate? Credeţi că atunci când veţi avea o universitate în Giurgiu, conectată la problemele regiunii dunărene, nu vor veni investitori care să beneficieze de această resursă umană inteligentă? O universitate nu se face pentru un oraş, o astfel de universitate poate să devină un pivot pe regiunea dunăreană. Suntem în 23 februarie, pe 7 martie se face depunerea, am început proiectul de patru luni, de ce nu am avut această discuţie timp de patru luni? Cinci facultăţi, cinci decani au muncit timp de patru luni ca să pregătească acest proiect. (…) De ce, dacă aveţi reţineri faţă de acest proiect!?”, a spus coordonatorul academic al proiectului din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, profesor universitar dr. Daniel Comeagă, citat de Agerpres.

Directorul general adjunct al Universităţii Politehnica Bucureşti, Gabriel Petrea, a spus că instituţia pe care o reprezintă are cele mai multe fonduri europene absorbite la nivel naţional şi a fost ales Giurgiu pentru acest proiect pentru că aici nu există nicio universitate: ”În această regiune, din cele şapte judeţe, cinci ne-au trimis invitaţie de a construi împreună un astfel de campus dual; am ales Giurgiu în urma unor evaluări şi pentru că aici nu există o universitate, dar şi pentru că sunteţi aproape de Bucureşti şi poate deveni un pol de dezvoltare regional pentru diverse meserii ale viitorului. (…) Campusul pe care l-am gândit este un campus pentru agricultura inteligentă, cu domenii de pregătire de la învăţământul preuniversitar până la învăţământul universitar. Investiţia care va avea loc în cadrul acestui campus va fi susţinută din PNRR, urmând ca după ce se termină acest proiect, în următorii 15 ani, consorţiul să gestioneze acest campus care va fi finanţat de Ministerul Educaţiei. Nu este o investiţie locală, este o investiţie regională, se va crea un pol de dezvoltare regională”.

***