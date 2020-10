Conferința – Accelerarea dezvoltării locale potrivit Raportului Băncii Mondiale privind investițiile românești. Principalele declarații și abordări

România are nevoie, rapid, de o viziune privind dezvoltarea durabilă a orașelor. Un raport al Băncii Mondiale privind necesarul minimal de investiții urbane și peri-urbane în marile orașe românești, arată că statul ar trebui să cheltuiască 2,6 miliarde euro în următorii ani pentru a face din marile sale orașe adevărate generatoare de dezvoltare economică și bunăstare. Parte din fonduri ar putea veni, pe bază de proiecte, de la Comisia Europeană.

Cursdeguvernare.ro și Raiffeisen Bank au organizat joi o conferință pe tema Raportului Băncii Mondiale referitor la investitiile locale din România – la care au participat un expert în Dezvoltare Urbană al Băncii Mondiale și oficialități din administrația centrală și locală – în care a fost developată fotografia de moment, s-au explicat oportunități și au fost prezentate cîteva viziuni locale.

Populația în risc de sărăcie și excluziune la nivel de municipii – România are un nivel de sărăcie sub nivelul UE, pe acest segment. Cluj, Constanța, Brașov, au avut un ritm de creștere ce a depășit nivelul Singapore în perioada de boom. Dar, la nivel de rural, gradul de sărăcie este mare, unul din cele mai mari din Europa.

Schimbarea la față a economiei românești s-a produs după anii 2000, când a apărut perspectiva aderării al NATO și UE. În prezent, PIB-ul este cu aproape 90% mai mare față de nivelul din 1989. În termeni comparativi, de PIB per capita, am avut un deceniu pierdut între 1990 și 2000, când PIB-ul a scăzut semnificativ în România. După 2000 am avut cea mai rapid creștere economică. În prezent, sub raport PIB per capita, nu suntem chiar pe ultimul loc în UE – Bulgaria și Croația sunt pe ultimele locuri. Suntem la nivel de 60% față de Germania.

La nivel regional, lucrurile arată eterogen. Avem diferențe mari de PIB per capita față de media națională. București, Cluj, Timișoara, au PIB peste medie, iar județele din partea de sud au un PIB semnificativ mai mic. Cel mai sărac județ a fost mereu Vaslui, cel mai bogat București. În 2016, PIB-ul per capita din Vaslui era 46% din media națională, iar în București – 260%. Raportul este de 1 la 5.

Există județe în care PIB a crescut mai rapid ca media națională: București, Cluj, Timiș, Sibiu și Alba au crescut peste media națională. Ialomița a avut cel mai lent ritm de creștere.

București concentrează peste 23% din PIB-ul țării. Avem o pondere a industriei prelucrătoare și servicii private, sectoare cu valoare adăugată mare în București, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Constanța, Arges. În partea de sud a țării și în cea de vest este o pondere mare a suprafeței cultivate în agricultură. Însă, dacă sudul a rămas dependent de agricultură, în vestul țării economia s-a diversificat.

ISD sunt concentrate în câteva județe – București, Prahova, Sibiu, Mureș, partea de vest a țării. Gradul de ocupare este mare în zonele dezvoltate.

În ceea ce privește îndatorarea administrației publice: datoria totală este de 450,1miliarde de lei, circa 42,8% din PIB. Cea mai mare parte a datoriei este la administrația publică centrală. Administrația public locală are un sold de doar 14,8 miliarde de lei.