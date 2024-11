Companii aeriene din Moldova. 2 mari jucători – FLYONE și HiSky

Deși Air Moldova, purtătoarea de pavilion a statului moldovean, și-a suspendat toate zborurile începând cu mai 2023, iar din februarie 2024 i-a fost revocat și certificatul de operator aerian, există și alte companii aeriene din Moldova care operează zboruri pe diferite rute internaționale.

Linii aeriene din Moldova – FLYONE

Una dintre cele mai cunoscute companii aeriene din Moldova este FLYONE. Compania s-a lansat în 2016 și a reușit să devină cea mai mare companie aeriană din Moldova, se arată pe site-ul oficial al liniei aeriene.

În anul 2022, compania a devenit membru al Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), iar în decembrie 2022, FLYONE Airlines SRL a primit certificatul de operator aerian, oferit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) și licența emisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Cele mai cunoscute companii aeriene din Moldova

Pe parcursul anului 2022, compania FLYONE a transportat peste 1 milion de pasageri și a lansat 6 destinații noi. Compania a continuat să crească, astfel încât în 2023, în premieră pentru o companie aeriană din Moldova, FLYONE a ajuns la un număr record de 2 milioane de pasageri. În același an, compania a lansat 14 rute noi și a extins flota cu încă 3 aeronave.

La ora actuală, FLYONE are o flotă compusă din 5 aeronave: 4 avioane de tip Airbus A320 și un avion de tip Airbus A319. Baza operațională a liniei aeriene este pe Aeroportul Internațional Chișinău. În ceea ce privește destinațiile deservite, FLYONE zboară spre orașe din următoarele țări: Franța, Italia, Irlanda, Marea Britanie, Rusia, Armenia, Muntenegru, Bulgaria, Germania, Spania, Portugalia, Olanda, Israel, Cipru, Belgia, Cehia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Danemarca, Georgia.

Printre destinațiile deservite se numără Chișinău, Paris, Erevan, Parma, Roma, Bologna, Dublin, Londra, Verona, Moscova, Sochi, Milano, Sankt Petersburg, Tivat, Burgas, Dusseldorf, Barcelona, Nisa, Lisabona, Frankfurt, Berlin, Munchen, Amsterdam, Tel Aviv, Larnaca, Madrid, Valencia, Bruxelles, Praga, Istanbul, Dubai, Manchester, Lyon, Alicante, Bremen, Copenhaga sau Tbilisi.

Companii aeriene din Moldova – HiSky

HiSky este o altă companie cunoscută din Republica Moldova. Înființată în 2020 în Moldova, compania este certificată să zboare și în România. HiSky are un sediu social în România (în București, al firmei HiSky EUROPE SRL) și unul în Republica Moldova (HiSky SRL, în Chișinău).

După cum se arată pe site-ul oficial al liniei aeriene, HiSky este o companie cu capital integral privat, care începând cu anul 2021 operează zboruri de pasageri regulate și în regim charter cu plecare din România și din Republica Moldova, către peste 20 de destinații interne și internaționale.

Compania are în operare o flotă de 8 aeronave: o aeronavă A330 cu 240 de locuri, respectiv 4 aeronave A320 cu 180 de locuri, o aeronavă A319 în configurație de 144 de locuri și 2 aeronave A321neoLR, fabricate în anul 2023, în configurație de 201, respectiv 220 de locuri.

Destinații deservite de HiSky

În contextul discuției despre companii aeriene din Moldova trebuie menționat că, după 2 ani de activitate, HiSky a atins pragul de 1 milion de pasageri transportați, efectuând peste 20.000 de ore și mai mult de 8.700 de zboruri. Linia aeriană are 3 baze operaționale, pe Aeroportul Internațional Chișinău, Aeroportul Internațional Henri Coandă din București și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

Compania operează zboruri din cele 3 baze din București, Cluj-Napoca și Chișinău către destinații din România și din Europa. Printre țările spre care compania operează zboruri se numără Spania, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Israel, Belgia, Germania, SUA, Turcia și Franța.

Cele mai mari companii aeriene din Moldova

HiSky zboară din București (spre 15 destinații: Cluj-Napoca, Timișoara, Dublin, Malaga, Tel Aviv, Bruxelles, Barcelona, Chișinău, Frankfurt, New York City, Istanbul, Oradea, Paris, Londra, Dusseldorf), Chișinău (spre 19 destinații: Dublin, Frankfurt, Milano, Veneția, Tel Aviv, Roma, Bologna, Londra, București, Dusseldorf, Istanbul, Barcelona, Bruxelles, Malaga, New York City, Hamburg, Cluj-Napoca, Oradea, Paris), Cluj-Napoca (spre 10 destinații: București, Dublin, Tel Aviv, Barcelona, Bruxelles, Malaga, Frankfurt, New York City, Chișinău, Paris), Timișoara (8 destinații: București, Tel Aviv, Barcelona, Bruxelles, Malaga, Dublin, Frankfurt, Paris), Iași (1 destinație: Dublin) și Baia Mare (1 destinație: Paris).

Politica de prețuri a HiSky îmbină principiile low-cost cu o gamă de servicii suplimentare, taxate. Compania oferă 5 pachete de servicii: Basic, Clasic, Premium, Premium Plus și Business, se mai arată pe site-ul companiei.

