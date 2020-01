Compania poloneză Lot achiziționează firma germană Thomas Cook Condor – 140 de aeronave în dotare și vor mai comanda 30

de Iulian Soare , 25.1.2020

Compania aeriană poloneză LOT a achiziționat firma germană Thomas Cook Condor, creând un grup de aviație ce transportă peste 20 de milioane de pasageri pe an, are în dotare 140 de aeronave și are ca piețe principale două mari state europene, scrie The Financial Times.

Se așteaptă ca preluarea să fie finalizată până în aprilie 2020, după ce autoritățile antimonopol o vor aproba.

Primul ministru polonez Mateusz Morawiecki, al cărui cabinet este naționalist, a declarat vineri la o conferință de presă, citat de Mediafax: „Până acum, companiile străine au preluat active prețioase poloneze, acum este invers!”

Condor, care a fost vândută pentru aproximativ 300 de milioane de euro, operează o flotă de peste 50 de aeronave, în timp ce LOT are o flotă de 80 de aeronave.

Directorul general al LOT, Rafal Milczarski, a apreciat că ar putea urma o comandă de aproximativ 30 de avioane de la Boeing și Airbus.

Spre deosebire de Thomas Cook, operatorul turistic care a falimentat în septembrie, Condor a primit un credit de 380 de milioane de euro (422 de milioane de dolari) din partea statului german, reușind astfel să se salveze.

Într-o declarație comună, Condor și LOT, care este deținut de PGL, au spus că vor rambursa împrumutul în întregime.

Lazard și Pekao au fost băncile de investiții care lucrează pentru PGL, în timp ce Rothschild & Co reprezintă Condor.

Flota TAROM este compusă, în acest moment, din 25 de avioane: