Comisia Europeană își va face cunoscut, miercuri, proiectul clasificării (taxonomia) investițiilor în diferite titpuri de energie, cheia acestuia fiind condițiile acceptării la finanțare europeană a investițiilor în energie nucleară și în gaze.

După dezbateri aprinse, Comisia Europeană a acceptat includerea centralelor nucleare şi a celor pe gaze pe lista investiţiilor sustenabile, care vor putea beneficia de finanţare europeană pentru proiecte verzi, dar nu se știe în ce măsură sau sub ce formă.

„Colegiul comisarilor va analiza regulamentul Comisiei privind taxonomia, iar acest dosar va face obiectul unei conferinţe de presă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Eric Mamer, citat de AFP și Agerpres. Colegiului comisarilor se întâlnește săptămânal pentru a adopta propuneri legislative.

Propunerea privind taxonomia va include criteriile pe baza cărora investiţiile în centrale pe gaze sau în centrale nucleare vor putea fi considerate drept investiţii „sustenabile”.

Modul în care va fi conceput viitorul sistem european de clasificare a investiţiilor verzi este urmărit cu atenţie de investitorii din întreaga lume şi este posibil să atragă finanţare privată în valoare de mai multe miliarde de euro, finanţare care ar putea ajuta la tranziţia ecologică.

Diviziunea continuă, luptele se mută în Consiliul UE și Parlament

Diviziunea în rândul celor 27 de state membre, dar şi al unor investitori, privind finanțarea gazelor sau energiei nucleare va continua.

Potrivit proiectului Comisiei, centralele nucleare vor fi considerate verzi dacă există o strategie, finanţare şi locaţie pentru neutralizarea deşeurilor radioactive.

De asemenea, noile centrale nucleare ar trebui să primească autorizaţiile de construcţie înainte de 2045. Producţia de energie pe bază de gaze va fi considerată verde dacă are caracter de tranziţie. Ea este caracterizată ca nefiind total sustenabilă, dar are emisiile de carbon sub media industriei şi poate fi folosită.

Există ţări care nu doresc includerea gazelor sau a energiei nucleare pe lista investiţiilor durabile. Pe scurt, Franța vrea energie nucleară și Germania nu. Aceasta mizează încă pe gazele naturale.

Marţi, Austria, Danemarca, Ţările de Jos şi Suedia au dat publicităţii o scrisoare comună în care îşi exprimă opoziţia faţă de includerea centralelor electrice pe gaze pe lista investiţiilor verzi.

„Lipsa dovezilor ştiinţifice pentru includerea gazelor în taxonomie ar trebui să determine Comisia Europeană să îşi revizuiască propunerea” susţin cele patru state semnatare.



După ce textul Comisiei va fi publicat va urma o perioadă de şase luni în care Parlamentul European va avea posibilitatea de a respinge proiectul executivului comunitar printr-un vot cu o majoritate simplă.

La rândul său Consiliul European ar putea să se opună şi el proiectului Comisiei prin organizarea unei proceduri de vot, însă pentru asta va fi nevoie de o majoritate compusă din 20 de state membre, ceea ce pare puţin probabil.