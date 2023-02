Comisarul european pentru piaţa internă, Thierry Breton, a cerut luni autorităţilor de reglementare să ia în considerare permiterea mai multor fuziuni transfrontaliere în industria telecomunicaţiilor din Uniunea Europeană, scrie Reuters. Recomandarea a fost făcută cu referire directă la solicitările venite de la Deutsche Telekom, Orange, Telefonica şi Telecom Italia.

Industria telecomunicaţiilor susţine că această consolidare este necesară pentru a pune la comun resursele necesare extinderii serviciilor 5G şi implementarea reţelelor în banda largă ultrarapide, care sunt extrem de costisitoare.

Comisia Europeană, care urmează să decidă asupra acordului până pe 10 februarie, după analiza sa preliminară, a refuzat să comenteze declarația, însă comisarul european pentru concurenţă, Margrethe Vestager, şi-a exprimat reticenţa faţă de ideea de a permite furnizorilor de telecomunicaţii să achiziţioneze rivali din Uniunea Europeană fără a oferi concesii. Mai ales atunci când aceste tranzacţii duc la reducerea numărului de jucători pe piaţă, de la patru la trei, și din cauza temerilor privind puterea pe piaţă pe care ar urma să o deţină mai puţin operatori de telecomunicaţii, dar de o mărime mai mare.

La începutul acestei săptămâni, grupul paneuropean de lobby al consumatorilor BEUC și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care vor fi colectate datele de către joint venture-ul ce urmează a fi creat și modul în care partenerii își propun să obțină consimțământul utilizatorilor.

Organizația a cerut șefei UE pentru antitrust, Margrethe Vestager, să se asigure că societatea mixtă respectă regulile de confidențialitate ale Uniunii, iar companiile nu îi împiedică pe rivalii care ar putea oferi un produs mai atent la problemele de confidențialitate.

„Cred că pentru crearea unei adevărate unice pieţe pentru serviciile de telecomunicaţii este necesară o reflecţie privind încurajarea consolidării transfrontaliere, în timp ce este prezervată concurenţa echitabilă şi necesară, în beneficiul clienţilor noştri”, a declarat Thierry Breton, luni, într-un discurs la Helsinki.

Începe consultarea privind suportarea de către Big Tech a unei părți din costurile infrastructurii de telecomunicații

În privinţa solicitărilor furnizorilor de telecomunicaţii din UE, inclusiv Deutsche Telekom, Orange, Telefonica şi Telecom Italia, care susţin că şase cei mai mari furnizori de conţinut sunt responsabili pentru mai mult de 50% din tot traficul internet şi ar trebui să suporte o parte din costul modernizării infrastructurii, Breton a anunţat că luna aceasta Comisia Europeană va lansa o consultare pe acest subiect.

Printre companiile vizate sunt Alphabet Inc (Google), Meta, Amazon.com Inc, Netflix Inc, Apple Inc şi Microsoft Corp.

„Investiţiile care vor fi solicitate pentru îndeplinirea ambiţiilor noastre vor fi enorme şi trebuie să ne asigurăm că sunt îndeplinite având la dispoziţie fondurile necesare. Povara acestei finanţări nu ar trebui să cadă doar pe umerii statelor membre UE sau a bugetului blocului comunitar. Într-un moment în care companiile tehnologice folosesc cel mai mult serviciile rapide de bandă largă, iar operatorii de telecomunicaţii se confruntă cu un declin al profiturilor din investiţiile lor, apare întrebarea cine va plăti pentru infrastructura de ultimă generaţie”, a atras atenţia Breton.

****