Chișinăul cere UE să sancționeze oligarhii moldoveni care ajută Moscova

Șeful diplomației de la Chișinău a cerut luni Uniunii Europene să impună sancţiuni împotriva oligarhilor moldoveni care ajută Moscova să destabilizeze ţara, solicitare ce vine în contextul informațiilor privind planurile Rusiei de a răsturna guvernul pro-occidental de peste Prut.

„Nu este prima dată când Moldova se confruntă cu astfel de situaţii, începând de anul trecut”, a declarat luni ministrul de externe moldovean Nicu Popescu, în timpul unei reuniuni la Bruxelles cu omologii săi din Uniunea Europeană.

El le-a cerut acestora să îi plaseze pe „oligarhii şi politicienii corupţi care, împreună cu Rusia, încearcă să destabilizeze Moldova” pe o listă neagră cu persoanele cu interdicţie de intrare în UE şi ale căror active bancare sunt îngheţate de Cei 27.

„Trebuie să înscriem aceşti oligarhi, care sunt mandatari ai Rusiei, pe lista sancţiunilor UE şi trebuie să aducem un sprijin sporit Ucrainei în materie de securitate prin Instrumentul European pentru Pace”, a răspuns ministrul de externe eston Urmas Reinsalu, citat de Reuters, agenție preluată de Agerpres.

Republica Moldova depinde de gazul achiziţionat din Rusia pentru producţia sa de energie şi se confruntă cu multiple crize agravate de războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei în urmă cu aproape un an.

Săptămâna trecută, Chişinăul a acuzat Rusia că pune la cale o lovitură de stat în Republica Moldova.

SUA şi Regatul Unit au sancţionat anul trecut doi oligarhi moldoveni, Ilan Şor şi Vlad Plahotniuc, care în 2019 au părăsit ţara, unde trebuie să răspundă acuzaţiilor de corupţie.

Nicu Popescu a avut luni o întâlnire informală cu ambasadorii din statele UE, la propunerea ministrului român de Externe, Bogdan Aurescu.

Bogdan Aurescu susține demersul și propune spre analiză crearea unui regim separat de sancțiuni

Pe de altă parte, Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles că a înaintat spre reflecţie şi analiză juridică propunerea de creare a unui regim separat de sancţiuni pentru contracararea acţiunilor de destabilizare a Republicii Moldova.

Ministrul a precizat că, în ceea ce priveşte Republica Moldova, şi în ceea ce priveşte România, acest subiect şi această discuţie sunt foarte oportune.

„De aceea, am sugerat să includem acest subiect pe ordinea de zi. Pentru că avem un nou guvern la Chişinău, un guvern care este puternic angajat în direcţia reformelor şi a integrării europene a ţării. Dar, în acelaşi timp, am văzut, aşa cum a menţionat şi preşedintele Republicii Moldova, planurile de destabilizare a ţării, dezvăluite de Rusia, şi cred că este extrem de important ca Uniunea Europeană să transmită astăzi, prin intermediul miniştrilor de externe, un mesaj puternic de susţinere a rezilienţei şi securităţii Republicii Moldova. În acest sens, voi sugera, pentru reflecţie şi pentru analiză juridică, propunerea de a crea un regim de sancţiuni separat pentru tentativele de destabilizare a Republicii Moldova, a ordinii sale constituţionale şi a statului de drept. În acelaşi timp, cred că este foarte important ca astăzi Consiliul să îşi exprime un sprijin puternic în ceea ce priveşte crearea unei noi misiuni, o nouă misiune civilă a UE în Republica Moldova, şi continuarea sprijinului pentru interconexiunile, în ceea ce priveşte liniile electrice, cu UE prin România. În acelaşi timp, să continuăm să sprijinim în continuare Republica Moldova pe calea integrării europene şi, nu în ultimul rând, să continuăm să acordăm asistenţă financiară Republicii Moldova, în special prin granturi, pentru că Republica Moldova are nevoie acum de un astfel de sprijin financiar”, a spus Bogdan Aurescu, citat de News.ro.

